GF Vip: scatta il primo vero bacio tra Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò. Momenti di passione

Il lunedì è di certo un giorno di tensione nella casa del GF Vip. Ma questo lunedì ha qualcosa di diverso. Le prime ore del giorno sono state decisive per due gieffini, nonostante l’avvicinarsi della diretta. Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò si sono finalmente baciati, davvero stavolta. Il tutto è successo sotto le lenzuola, in un atto di estrema tenerezza. A questo punto è ufficiale: un nuovo amore è sbocciato nella casa di Cinecittà. Ormai i telespettatori stavano solo aspettando questo momento decisivo, dato che il feeling e l’intesa tra i due era ormai sotto gli occhi di tutti.

Fino al bacio di ieri, però, la Cannavò ha premuto sul freno, ovviamente in segno di rispetto nei confronti del suo fidanzato Giuliano Condorelli, con cui ha un rapporto decennale. Rosalinda, proprio per questo motivo, è sempre stata tentennante, nonostante si accorgesse del sentimento che nutriva verso Zenga. Prima di questo bacio, Condorelli aveva già deciso di prendere le distanze da Rosalinda, rendendo privato il suo profilo instagram e chiedendo di non essere più nominato all’interno del GF Vip.

È stato lo stesso Alfonso Signorini a rivelarlo durante la puntata precedente: “Rosalinda, devi sapere che Giuliano ci ha fatto arrivare attraverso il suo avvocato la richiesta di non parlare più di lui. Una richiesta che ha esteso a tutti quanti, te compresa. Quindi vi chiedo di rispettare in tutti i modi quello che Giuliano, attraverso i suoi avvocati, ci ha chiesto”. Tommaso Zorzi, voce della tentazione, ha esortato Rosalinda a vedere tutto ciò come “un nulla osta”. A quanto pare, la Cannavò ha deciso di seguire il consiglio.

In effetti, in rapporto tra Rosalinda e Giuliano era già incrinato: il sentimento dell’attrice era ormai effievolito. Condorelli le aveva anche proposto la convivenza, offrendole le chiavi del suo appartamento, ma lei non si era mostrata molto propensa, ritenendo di voler discutere la situazione lontano dai riflettori.

Ma, col tempo, il feeling dell’attrice con Andrea Zenga è diventato sempre più intimo e importante, finché il figlio dell’allenatore si è spinto fino a svelare il suo sentimento verso la Cannavò. Durante la sera di San Valentino, i due si sono scambiati un tenero abbraccio, senza andare oltre però. Ora, finalmente, si sono lasciati andare al sentimento. Sarà un altro fuoco fatuo? Staremo a vedere.