GF Vip, Francesco Oppini fa uno splendido regalo a Tommaso Zorzi: “Il minimo che potesse fare”

Il GF Vip è finalmente arrivato al suo epilogo. Di certo però, questa esperienza rimarrà per sempre nei cuori dei partecipanti. Alcuni dei legami nati nel reality sono davvero molto solidi e destinati ad andare ben oltre le mura della casa di Cinecittà. Ad esempio, è palese come l’amicizia tra Tommaso Zorzi e Francesco Oppini sia destinata a durare.

Ne è la dimostrazione il bellissimo pensiero che Oppini ha avuto verso l’amico. Zorzi, infatti, ritornato finalmente a Milano dopo la vittoria nel reality, ha trovato una bellissima sorpresa ad attenderlo. Il ritrovamento è stato fatto proprio quando Zorzi è rientrato nel suo appartamento, appena dopo la finalissima. Il rapporto tra i due è sempre stato molto stretto e solido e il figlio di Alba Parietti ha voluto sorprendere Tommy con un dono inaspettato.

Francesco, infatti, ha fatto recapitare a al vincitore del GF Vip una cassa di champagne. Zorzi, con il suo proverbiale sarcasmo, ha commentato il regalo ricevuto sui social, tramite Instagram stories. Queste le parole dell’influencer: “Il minimo che poteva fare per scusarsi”. Nel corso della finalissima, Tommaso non ha potuto non confessare i suoi veri sentimenti per Francesco, senza nascondere la grande gioia che gli ha procurato il fatto di poterlo finalmente riabbracciare.

Già all’interno della casa, Zorzi non aveva fatto mistero di essersi preso una bella cotta per Oppini, pur essendo ben consapevole che si tratta di un’amore impossibile. Infatti, Francesco fuori dal GF Vip ha sempre avuto qualcuno che lo aspettava, tifando per lui. Parliamo della sua storica compagna Cristina Tomasini, con cui probabilmente presto avvierà una convivenza.

Nonostante questo, sono tantissimi coloro che hanno seguito sognanti l’amicizia tra Oppini e Zorzi, nella speranza che potesse diventare qualcosa di più. Tra questi anche la stessa Alba Parietti che, dopo la fine del reality, ha voluto fare un ultimo commento. Ecco cosa ha scritto sui social: “E alla fine tutto è bene ciò che finisce bene… e questo non è che l’inizio di una grande carriera per Tommaso Zorzi e una grande amicizia con Francesco Oppini”.