La puntata di ieri del GF Vip, è stata intensa, soprattutto per Francesco Oppini. Il ragazzo ha rischiato la squalifica per via di alcune frasi sessiste fatte nei confronti di Dayane Mello e Flavia Vento. Oppini a fine puntata è evidentemente mortificato da ciò che è accaduto, anche dopo il duro attacco della Parietti nei confronti del figlio sui social.

Francesco decide di scusarsi in particolare con Dayane Mello. I due hanno avuto un lungo confronto nel corso della notte, prima di andare a dormire. La modella brasiliana si rivolge a Francesco e dice: “Ti posso chiedere una cosa? Non parliamo più di questo. Ho una figlia a casa e domani tutte le mamme vedranno questo. Se tu continui a parlare in stanza con i ragazzi, questa discussa continuerà ancora e non è carino”.

Oppini è decisamente in imbarazzo e con un filo di voce risponde: “Ma secondo te io non sono in imbarazzo? Se ne continuerà a parlare perché continuo a sentirmi una mer**da per quello che ho detto. Io continuo a parlare per chiedere scusa”.

Dayane si presta in maniera cordiale e carina e, sembra propensa ad accettare le scuse. In fin dei conti la loro conoscenza era iniziata, all’interno della casa del GF Vip, con un grande complicità e una speciale sintonia.

Dayane parlando fa riferimento anche alla brutta battuta che ha ricevuto, qualche puntata fa al GF Vip, anche da Balotelli e aggiunge:

“È brutto! Due uomini che mi spu***no non è carino nei miei confronti. Stai attento perché io non ho mai parlato male di te. Io ti voglio bene. In questi giorni che non ci siamo parlati non sono stata bene. Abbiamo sbagliato mettiamoci una pietra sopra. Io non ho niente contro di te”.

Oppini prende di buon grado le parole della Mello e per far forza alle sue scuse aggiunge: “È uscito proprio il contrario di quello che volevo dire una roba che fa schifo anche mia madre mi ha attaccato. Non ho pensato a niente, non sono costruito questa è la dimostrazione ho detto delle ca**te”. La conversazione termina con un’abbraccio che la modella regala a Francesco Oppini.