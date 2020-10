Franceska Pepe non sarà presente in studio perché risultata positiva al test sierologico

Franceska Pepe, l’ex concorrente del GF VIP è risultata positiva al test sierologico. Questo è il vero motivo dell’assenza di questa sera in studio della ragazza. La Pepe è in attesa di potersi sottoporre al test molecolare, visto che per ora è stato effettuato solo quello sierologico.

Questo è per avere la piena certezza della positività al Covid. L’accaduto è stato denunciato dall’influencer stessa tramite social. La ragazza poco prima della diretta del GF Vip, tramite una storia su Instagram, ha dato l’annuncio. La sua assenza è ben giustificata. La modella non ha riscontrato ancora alcun sintomo.

Le sue parole: “Ciao ragazzi, mi spispiace fare questa storia ma vi devo informare di una cosa molto seria che è successa adesso. Stasera non sarò in puntata perché ho fatto il test sierologico ed è risultato positivo. Sono totalmente sorpresa da questa notizia perché sto benissimo come potete vedere. Però la cosa strana è che non si sa il risultato se è attendibile al 100% perché dovrei fare un tampone per verificare se effettivamente posso trasmettere il Covid e se effettivamente ce l’ho“.

Ovviamente Franceska da brava influencer, parla con i suoi fan per far capire quanto sia importante rispettare le regole. Invita gli utenti a poche ma fondamentali accortezze da non dimenticare mai.

La Pepe dice:

“Vi invito ad usare le mascherine e in questo momento più che mai di stare super attenti e di lavarsi spesso le mani. Io sono ossessionata con l’igiene e ci sto attenta a queste cose. Sarebbe il colmo se l’avessi preso proprio io. State attenti, ora come mai è in circolo. Per la sicurezza di tutti cerchiamo di rispettare le regole. Mi spiace tantissimo per la puntata di stasera. Spero di rientrare presto”.

Di sicuro Alfonso Signorini darà l’annuncio in diretta. Facciamo i nostri migliori auguri a Franceska Pepe di una pronta guarigione.