Franco Oppini, dopo aver assistito in quasi totale silenzio alle varie liti che hanno occupato suo figlio Francesco Oppini, attuale concorrente del GF Vip, ha deciso di intervenire e dire la sua. “E’ ora che inizi a parlare anche io. Non sono social, non partecipo alle liti in Rete. Ma qualcuno ha detto che sono un padre assente. Mai. Devo ribadirlo“.

FONTE WEB

Così comincia il discorso di Oppini, che è palesemente arrabbiato ed amareggiato. Il post continua, e Franco sembra non voler risparmiare nulla a nessuno: “Da quando mi sono separato con Alba Parietti sono rimasto a vivere a Milano per mio figlio. Sono andato via quando Francesco ha compiuto 20 anni” spiega Oppini, smentendo chi lo accusava di non essere stato presente per suo figlio.

L’attore decide di parlare anche di Antonella Elia, che, nel ruolo di opinionista nel reality, non ha lesinato nei commenti rivolti a Francesco e ad Alba. Su di lei, Franco spiega:

“Eravamo amici. Appunto lo eravamo. Ottimi colleghi, un tempo. Era nato un bel rapporto di lavoro. Ma ora ha scelto come personaggio in tv quello di essere Vittorio Sgarbi al femminile. Ma occorre avere la preparazione di Vittorio per esserlo. Lei, invece, spara solo a zero”.

FONTE STUDI CASA GF VIP

Parole dure di un uomo arrabbiato e punto nell’orgoglio di padre. Insomma, si sta creando una vera e propria guerra fredda intorno al GF Vip.

L’attore non demorde nel difendere la sua posizione di padre, e ci tiene a sottolineare che non ha mai fatto mancare la sua presenza a Francesco. Non succede ora che il ragazzo è ormai adulto, figurarsi quando era un ragazzo.

FONTE CASA GF VIP

Durante un’intervista a RTL102.5 sempre contro l’Elia spiega che, il fatto di essere stato lontano dei riflettori, non significa che la sua presenza possa essere messa in dubbio. “Non capisco perché si comporta così! eppure l’amicizia che ci lega da anni, l’avrebbe dovuta spronare ad avere rispetto nei nostri confronti“, continua Oppini.

Da ultimo, Franco Oppini parla del pianto di suo figlio, spiegando anche qualcosa in più di come è Francesco: “Lo sto vedendo. Lo so. Gli manca l’affetto della sua fidanzato, aveva stretto amicizia con Tommaso e sembra che abbia raffreddato questo rapporto. Si sente accusato ingiustamente. Una serie di fattori lo portano ad accusare il colpo“.