GF Vip, frecciatina al vetriolo per Giacomo Urtis da Miriana Trevisan: “Hai dormito con la mia nemica”

Miriana Trevisan da una frecciatina a Giacomo Urtis per colpire Soleil Sorge

All’interno della casa del GF Vip si intrecciano le dinamiche. Miriana Trevisan, tira una frecciatina al vetriolo a Giacomo Urtis: “Hai dormito con lei…”. Si entra nel vivo del gioco e i concorrenti cominciano a sentire la pressione della rivalità.

fonte studio GF Vip

Nascono le prime strategie per mettere i più forti nella condizione di essere eliminati. La puntata di venerdì darà ufficialmente il via al secondo step del reality, che porterà con sé i concorrenti fino al 14 marzo 2022.

Le dinamiche si fanno più scottanti e questa volta nel ciclone delle polemiche ci finisce anche Giacomo Urtis. Nella casa è iniziata una specie di corsa a farsi fuori a vicenda. Ormai sappiamo che mancano più di 3 mesi dalla fine dei giochi.

GF Vip: Miriana attacca Soleil

Miriana Trevisan punta il dito contro Soleil. Una guerra ormai dichiarata. La Sorge da qualche giorno ha tirato fuori le unghie: dopo l’uscita di scena di Alex Belli, pare abbia incentrato l’attenzione sulle dinamiche della casa. Miriana approfitta del colpo di scena della squalifica dell’attore per sparlare e spettegolare, della sua rivale, con tutti i coinquilini.

Passa di concorrente in concorrente, nel tentativo di screditare Soleil. Sembrerebbe che la bella Trevisan stia convincendo tutti i vipponi a far fuori la sua rivale. Tra i tanti, arriva il turno di Giacomo Urtis, al quale Miriana Trevisan tuona: “Stai con la mia nemica?”. La donna gioca d’astuzia, anche se sin dall’inizio ha seguito semplicemente le sue sensazioni e curato i suoi interessi, tra antipatie e simpatie.

Ora con fare sibillino, fa notare a Giacomo che: “Hai dormito con lei, con la mia acerrima nemica!”. Ciò che sta sottovalutando la Trevisan è che Urtis e Valeria Marini sono un unico concorrente. Tanti i fans che però fanno notare come, nel corso della scorsa puntata, in diretta, la Marini è andata contro Soleil senza pensarci due volte. C’è da dire anche che il chirurgo estetico è un osso duro e non si lascia convincere molto facilmente da nessuno. È uno con le idee chiare.