Ogni anno il GF Vip, il popolare reality show condotto dal bravissimo Alfonso Signorini in onda su Canale 5 il lunedì e il venerdì in prima serata, ci ha fatto assistere a litigi e gelosie. In questa edizione ce ne sono stati già molti. Negli ultimi giorni non è affatto passato inosservato quello tra Valeria Marini e Sophie Codegoni. L’attrice fin dal suo rientro nella casa era stata molto calma e indulgente.

Fonte Studio GF Vip

Si sapeva però che prima o poi la forza del suo carattere sarebbe uscita portandola a scoppiare. Notoriamente attenta all’igiene la Valeriona nazionale ha fatto una sceneggiata a tal proposito. Infatti qualche sera fa dopo la cena di pesce la donna si era offerta di lavare i piatti e le posate, ma qualcun’altra lo ha fatto. Dopo la Marini ha cominciato a lamentarsi in quanto le stoviglie lavate ancora puzzavano di pesce.

Per questo ha tuonato che mai più l’autrice del gesto avrebbe dovuto ripeterlo. Obiettivo non troppo velato di questa sua lamentela sarebbe la bella Sophie Codegoni che colpevole di non aver pulito bene si prende l’attacco dell’attrice. Visto tutto questo alcuni fan sui social però si dicono convinti si tratti solo di un pretesto. Il vero motivo potrebbe essere la gelosia.

Infatti più di qualcuno ha insinuato che la Marini sarebbe molto gelosa di Sophie. La giovane modella infatti dopo mesi di insulti e scontri si sarebbe riavvicinata a Gianmaria come nulla fosse, arrivando a coccolarlo e a baciarlo. Valeria non ha mai nascosto la sua predilezione per l’uomo e questo potrebbe averla portata ad attaccare la bella Sophie Codegoni.

E’ molto probabile che la coppia Marini-Urtis durante la puntata di stasera potrebbe nominare la ragazza. Non ci resta che attendere le prossime evoluzioni per capire se si tratta di gelosia oppure più semplicemente solo di igiene.