GF Vip, gaffe dalla regia, gli autori prendono in giro Edoardo Donnamaria: ecco la reazione del gieffino

Nel corso delle ultime ore si sta parlando molto di una gaffe commessa da alcuni componenti della regia del Grande Fratello Vip. Stando alle indiscrezioni, pare che alcuni autori, dimenticando di avere il microfono aperto, abbiano preso in giro Edoardo Donnamaria. Il Vippone ha ascoltato tutto e non le ha mandate a dire. Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

Nella casa del Grande Fratello Vip i colpi di scena non mancano mai. É di queste ultime ore la notizia secondo cui due persone della regia abbiano commesso una gaffe nei confronti di Edoardo Donnamaria. Mentre stavano parlando del montaggio di un video sulla vita del Vippone, non sono passate inosservate alcune parole che non sono piaciute per niente al gieffino.

GF Vip, gaffe dalla regia su Edoardo Donnamaria: il Vippone sente tutto e reagisce così

Mentre due persone della regia stavano avendo una conversazione riguardo il montaggio di un video sul giovane volto di Forum, nella casa si sono sentite queste parole:

Oggi è proprio la giornata più light del mondo. Eh sì la sua linea della vita, non si parla d’altro al GF, ma con tanti… E dimmi un po’ i ca**i suoi, m’hanno detto che ha insultato il padre, la madre. Hanno detto che in tre l’hanno montato.

E, continuando, l’altra persona ha risposto così:

Praticamente ha cambiato scuola due o tre volte e l’hanno mandato tipo, com’è che si chiamano. Sì il filmato l’hanno montato in tre perché otto ore e mezza è durato, perché non si poteva mandare tutto quello che diceva.

Le parole degli autori non sono passate inosservate nella casa del Grande Fratello Vip e sono arrivate alle orecchie del diretto interessato. Dopo aver ascoltato quanto detto dalle due persone, Edoardo Donnamaria ha risposto con queste parole: