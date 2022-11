GF Vip, Francesco Chiofalo scrive una lettera ad Edoardo Donnamaria: le sue parole

Nel corso delle ultime ore il nome di Francesco Chiofalo è tornato ad occupare le pagine dei principali giornali di cronaca rosa. Il motivo? L’ex protagonista di Temptation Island si è reso protagonista di un gesto nei confronti del Vippone Edoardo Donnamaria. Scopriamo insieme che cosa ha fatto l’influencer.

Francesco Chiofalo contro Antonella Fiordelisi. Dopo essersi esposto rilasciando alcune dichiarazioni choc riguardo suo padre, in queste ultime ore l’influencer è tornato a parlare della storia d’amore tra la Vippona ed Edoardo Donnamaria. Nel dettaglio, l’ex protagonista di Temptation Island ha deciso di scrivere una lettera al giovane volto di Forum.

La lettera in questione è stata pubblicata dal settimanale ‘Di Più’ ed è stata ripresa dai principali giornali di gossip. Stando alle sue parole, Francesco Chiofalo ha confessato di provare un senso di tristezza nei confronti di Edoardo che, secondo lui, sarebbe caduto nella trappola di Antonella Fiordelisi.

Questo è quanto scritto dall’ex protagonista di Temptation Island:

Sono troppe le scorrettezze nei miei confronti che ho visto compiere non solo da Antonella, ma da tutta la sua famiglia. Dunque, ti dico di stare attento, apri gli occhi Edoardo.

Oltre a scrivere per Edoardo Donnamaria, Francesco Chiofalo parla anche della storia d’amore nata tra Antonella Fiordelisi e Gianluca Benincasa:

Non hanno smesso di stare insieme e anche di amarsi, hanno continuato a sentirsi e a mandarsi messaggi di passione fino a un secondo prima che a lei fosse tolto il cellulare. Lei mi aveva chiesto di fare lo stesso quando stavamo insieme e doveva entrare all’Isola dei Famosi. Naturalmente io non ho accettato e non è stata neanche scelta.