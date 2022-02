GF Vip, Giacomo Urtis innamorato di un gieffino: “Ho in mente solo lui”

Nuova e inaspettata confessione da parte di Giacomo Urtis nei confronti di un concorrente ancora all’interno della casa del GF Vip. Il noto chirurgo dei Vip in queste ultime ore ha scatenato il gossip dopo aver confermato il suo interesse nei confronti di un gieffino.

I colpi di scena dentro e fuori dalla casa più spiata d’Italia sembrano non essere mai abbastanza e questa volta vedono protagonista Giacomo Urtis. Quest’ultimo durante un’intervista al settimanale di Novella 2000 ha svelato il suo debole nei confronti di un concorrente che, nessuno si sarebbe mai aspettato.

Milano, Trasmissione Tv – CR4 La repubblica delle Donne. Nella foto: Giacomo Urtis

L’influencer in questa edizione è entrato nel reality in coppia con Valeria Marini dimostrando ancora una volta la sua innata simpatia e il suo modo di fare. Questi suoi lati del carattere però, non sono bastati per garantirgli l’ingresso in finale e a distanza di pochi mesi dal loro attivo, Giacomo e Valeria sono stati eliminati.

Il noto chirurgo però, sembra aver messo gli occhi addosso ad uno dei concorrenti all’interno della casa e l’ha rivelato al settimanale di Novella 2000. Un colpo di scena inaspettato dopo le sue dichiarazioni in merito all’amore provato per Fabrizio Corona e per l’ipotetico flirt tra i due.

Giacomo Urtis innamorato di un concorrente del GF Vip

L’nfluencer durante la sua intervista ha svelato così il suo grande interesse nei confronti di un concorrente del Grande Fratello Vip. L’uomo che ha catturato il cuore di Giacomo Urtis sembra essere proprio Barù, al secondo Gherardo Gaetani.

“Barù non ha mai nascosto il fatto di essere simpatizzante del mondo LGBT. E poi quando eravamo in casa spesso mi faceva complimenti relativi ad alcune parti del mio corpo. Un pensiero ce lo farei molto volentieri. È un bell’uomo” ammette ancora Urtis.

“Le confido una cosa: lo scorso weekend è venuto a trovarmi a casa un bellissimo ragazzo. Solo che con lui non ci ho fatto nulla, e sa perché? Avevo in mente solo Barù” termina il chirurgo dei Vip.

Così inaspettatamente l’ex concorrente del reality ha confessato di nutrire un forte interesse nei confronti di Barù, che da settimane viene corteggiato da Jessica.