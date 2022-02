Grande Fratello Vip, all’interno della casa più spiata d’Italia il comportamento di Barù nei confronti di Jessica sembra scatenare diversi commenti negativi. Negli ultimi mesi dopo la storia d’amore tra Alex Belli, Delia Duran e Solei Sorge, i social stanno cercando di capire cosa ci sia di vero tra Barù e Jessica Salessié.

I due concorrenti del reality sembrano provare una certa simpatia l’uno nei confronti dell’altra ma senza confessare realmente i loro sentimenti. Più volte Jessica ha sottolineato in confessionale il suo interessamento nei confronti del gieffino, arrivando al punto di provocarlo e di dimostrargli quanto le piaccia.

L’arrivo di Delia Duran all’interno del GF Vip ha però scombinato gli equilibri e la conoscenza che Jessica e Barù stavano approfondendo. Negli ultimi giorni infatti, a seguito di una festa organizzata in casa, il gieffino e la showgirl sudamericana si sono scambiati un semplice e veloce bacio.

Un gesto che ha lasciato tutti un po’ contrariati nella casa, in particolar modo Soleil Sorge e Davide Silvestri. Quest’ultimi durante una delle loro chiacchierate, hanno commentato l’atteggiamento di Barù come sbagliato e poco sincero nei confronti di Jessica.

Grande Fratello Vip, l’accusa di Soleil e Davide nei confronti di Barù

Soleil Sorge non è del tutto convinta del comportamento che Barù sta adottando nei confronti di Jessica e nei confronti di Delia Duran. Secondo la gieffina infatti, il nipote della Gherardesca starebbe illudendo una delle sorelle Saleissé che, aveva più volte espresso i suoi sentimenti nei confronti di Barù.

L’influencer durante una chiacchierata con Davide Silvestri ha così commentato in modo negativo il comportamento del suo compagno all’interno della casa. È proprio lei a sottolineare come Barù stia illudendo Jessica e i suoi sentimenti: “Lui ci sta che voglia giocare, dato che non è fidanzato, però finché lo fa persone con cui può farlo, va bene”.

“Lei invece non vorrei che si illudesse. Barù non fa male a nessuno ma rischia di passare per quello che l’ha illusa, e umanamente non va bene per lui questa cosa, anche se non sta facendo nulla di male” termina Soleil Sorge.

Il comportamento di Barù nei confronti di Jessica continua a non essere del tutto chiaro e questo ha così scatenato la rabbia e il dissenso di molti componenti della casa.