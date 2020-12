GF Vip: Giacomo Urtis nel letto di Tommaso Zorzi. Fan furiosi per quello che ha fatto

Questa edizione del GF Vip sta stupendo tutti puntata dopo puntata. Fare pronostici è impossibile, ma sappiamo che nel corso della scorsa notte Giacomo Urtis è stato protagonista di una lite. Il gesto a finire sotto accusa arriva proprio dal chirurgo delle star, ai danni di Tommaso Zorzi. Ma cosa è successo?

Cominciamo dal principio: nella serata di domenica, sera, Tommaso ha deciso di dormire lontano da tutti, anche da Maria Teresa Ruta a cui di solito è attaccato. Niente di strano, fi quando Giacomo Urtis non ha ben pensato di mettersi nel letto con Tommaso, nonostante avesse detto chiaramente di voler stare da solo e non volerlo vicino.

Ovviamente, il popolo di Twitter ha dato il via a tantissime polemiche, tanto che il sito web si è riempito di attacchi verso Urtis. Soprattutto, il dottore è stato criticato per aver fatto tutto di soppiatto, aspettando che l’influencer dormisse profondamente. Molti pensano al pover (e ignaro) Zorzi, chiedendo che venga avvertito: “Qualcuno avvisi Tommaso che Urtis sta dormendo lì vicino. Rischia un coccolone quando si accorgerà”.

Altri aspettano che l’influencer si accorga e inizi una sfuriata: “Vivo per Tommaso che si rende conto di star dormendo vicino ad Urtis”. Molti, in modo diretto e abbastanza sicuro, preannunciano lo scontro dell’anno: “Ah Urtis mi sembrava di capire che Tommaso fosse stato chiarissimo, devi smammare da lì, e ci ritorni. Tommy tesoro non capisce con le buone , gliele facciamo capire con le cattive domani che ne pensi?”.

In effetti non c’era motivo che giustificasse il gesto di Giacomo Urtis, ed il litigio è fortemente probabile. I fans del GF Vip e di Tommaso sono tutti già pronti con i popcorn, non ci resta che attendere nuovi risvolti, resta probabile l’ipotesi che Zorzi lo nomini nella prossima puntata. Ma ciò che non sappiamo è la reazione del chirurgo a tale rifiuto.