Nelle scorse puntate si era sollevato un polverone di polemiche nella casa del GF Vip, per delle dichiarazioni scottanti di Giacomo Urtis su Miriana Trevisan. Il tutto era avvenuto nel corso di una diretta, andata in onda a dicembre.

Fonte studio GF Vip

Nel corso dello stacco pubblicitario, Giacomo Urtis aveva fatto delle dichiarazioni particolari sul passato di Miriana Trevisan e sulle sue frequentazioni amorose: “Quando usciremo di qui ti racconterò tante cose, tutto quello che ho visto. Perché io lei la conosco. Un mio amico… e scarpe e cose, per 20/30.000. Lei gli uomini li intorpidisce”. Ma il discorso non termina qui. Infatti nell’ultima puntata Alfonso Signorini ha voluto mostrare la clip in questione alla diretta interessata, la Trevisan, che era all’oscuro di tutto.

Inizialmente la showgirl è rimasta in silenzio, come a non voler rivelare troppi particolari. Ma immediatamente, poco dopo un lungo momento di rabbia, si dice schifata da tali dichiarazioni. Urtis si è scusato, ma non per ciò che ha detto, per il solo fatto di averlo detto, lasciando ben intendere di aver rivelato una verità realmente accaduta. “Faccio le mie scuse, non mi ero reso conto che eravamo in diretta. Pensavo che in quel momento fossimo fuori onda. In ogni caso domani mi scuserò ancora per quello che è successo”.

Fonte studio GF Vip

Questo ciò che è stato detto nel corso della diretta. Ma subito dopo, nella notte, Giacomo torna sull’argomento. Il chirurgo conferma quanto detto la scorsa settimana: “Tutto vero, io ho saputo quello che ho detto. Amore io ho raccontato dei dati di fatto. Non è che ho pensato altro o giudicato. Mica l’ho criticata o giudicata per quello che è successo. Mi dispiace, non c’ho pensato, che devo fare?”.

Poi conclude con: “Tanto domani mattina le richiedo scusa per averlo detto in televisione. Sono dei dati di fatto, mica è per forza sbagliato. Magari non lo dovevo dire, però l’ho detto. Sono cose che mi hanno detto per certe. Non è un conoscente, ma un carissimo amico mio con cui ceno quasi tutte le sere”.