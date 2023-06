GF Vip, Giaele De Donà rivela: “Sono andata da una psicologa”

Giaele De Donà è stata senza ombra di dubbio uno dei protagonisti indiscussi di quest’ultima edizione del Grande Fratello Vip. Nel corso delle ultime ore il nome dell’ex gieffina è tornato ad occupare le pagine dei principali giornali di cronaca rosa per alcune rivelazione che non sono di certo passate inosservate. Scopriamo insieme cosa ha rivelato.

Giaele De Donà ha scelto la sua pagina Instagram per confidarsi con i suoi followers, rivelando alcuni aspetti privati della sua vita. Nel dettaglio, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha rivelato di aver passato un periodo difficile in cui ha scelto di farsi seguire da una psicologa. Queste sono state le sue parole a riguardo:

Ho avuto un periodo no ma non fisicamente ma proprio mentalmente. Ho avuto tanti problemi familiari di cui vi parlerò ma adesso non è il momento. Ho staccato da tutto e quello che mi ha aiutato tanto è stato quello di staccare da tutto per dieci giorni.

E, continuando con il suo discorso, Giaele De Donà ha poi proseguito con queste parole:

Ho pensato solo a me stessa e sono andata a parlare da una psicologa. Non quella che conoscevo ma ho preso una che non avevo mai visto. Sono andata da lei e le ho raccontato tutti i miei problemi, perché io sono un po’ così. Mi chiudo con le persone che conosco.

Dopo il difficile periodo vissuto, ora nella vita dell’ex concorrente del Grande Fratello Vip sembra essere tornato il sereno. In seguito alle sue parole, sono stati molti coloro che hanno cercato di trasmettere a Giaele tutto il loro affetto e la loro vicinanza. L’ex gieffina ha infine ringraziato tutte quelle persone che, anche con un semplice messaggio, si sono preoccupate per lei.