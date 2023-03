Giaele De Donà troppo magra al GF Vip: Alfonso Signorini interviene

Giaele De Donà viene "ripresa" da Alfonso Signorini per via del suo eccessivo dimagrimento

Senza alcuna ombra di dubbio, Giaele De Donà è una delle protagoniste più amate e chiacchierate di questa settima edizione del Grande Fratello Vip. Nel corso della puntata del reality show andata in onda ieri sera lunedì 13 marzo 2023, l’influencer è stata “ripresa” da Alfonso Signorini in quanto quest’ultimo crede che sia troppo magra. In ogni modo, non è l’unico a pensarlo. Scopriamo insieme che cosa è successo nel dettaglio.

Ieri sera, lunedì 13 marzo 2023, è andata in onda un’altra puntata del Grande Fratello Vip. Come accade in ogni appuntamento serale, Alfonso Signorini ha dedicato ampio spazio alle dinamiche sviluppatesi nel corso degli ultimi giorni all’interno della casa più spiata d’Italia. Inoltre, verso la fine della diretta, il conduttore si è reso protagonista di un “rimprovero” nei confronti di Giaele De Donà.

Nel dettaglio, il direttore di “Chi Magazine” non ha potuto fare a meno di notare che Giaele sia dimagrita in modo eccessivo nel corso dell’ultimo periodo. Alla luce di questo si è preoccupato e lo ha voluto confidare alla concorrente in diretta nel confessionale. Queste sono state le sue parole:

Voglio darti un consiglio come se fossi un fratello, mi raccomando mangia, perché io ti vedo troppo magra.

Tuttavia, Alfonso Signorini non è stato l’unico che ha notato questo drastico cambiamento. Infatti, anche molti utenti del web hanno sottolineato che la De Donà è apparsa troppo magra nel corso dell’ultimo periodo. La risposta della vippona non si è fatta attendere. Stando alle sue dichiarazioni, sembrerebbe che stia affrontando questa esperienza televisiva un po’ sotto pressione.

D’altronde, Giaele è solita indossare abiti scuri che le mettono in risalto i lineamenti del suo corpo. Probabilmente sarà anche per questo motivo che il suo dimagrimento non è passato inosservato e tuttora l’argomento continua ad essere oggetto di chiacchiere sui social.