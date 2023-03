GF Vip, Gianluca Benincasa rivela: “Ecco cosa ha fatto Antonella Fiordelisi dopo essere uscita dalla casa”

Dopo la sua uscita dalla casa del Grande Fratello Vip Antonella Fiordelisi è senza ombra di dubbio uno dei personaggi più chiacchierati dalle pagine di gossip. Nel corso delle ultime ore Gianluca Benincasa, ex fidanzato di Antonella, ha rivelato un importante retroscena sull’ex gieffina. Scopriamo insieme quali sono state le sue parole.

Gianluca Benincasa contro Antonella Fiordelisi. Ospite di Casa Pipol, il mental coach è tornato a parlare della Vippona e in particolar modo della sua eliminazione dalla casa del Grande Fratello Vip. Nel dettaglio, Gianluca ha spiegato in che modo avrebbe reagito dopo che la sua famiglia a chiesto ai fan di Antonella di non votarla per la finale.

Stando alle sue parole, Gianluca Benincasa ha rivelato che Antonella Fiordelisi non avrebbe preso per niente bene la richiesta dei suoi genitori e l’eliminazione dalla casa più spiata d’Italia. Secondo il mental coach, infatti, partecipare al Grande Fratello Vip era uno dei più importanti obiettivi da raggiungere nella vita di Antonella. Queste sono state le parole dell’ex fidanzato della Vippona a riguardo:

Conoscendo Antonella, posso garantirvi che lei non era convinta di vincere, ma di andare in finale sì. Perché lei è consapevole che è un personaggio forte, odiato o con tanti fandom, non è detto che vinca. Questo me l’ha sempre detto, aveva questa visione del Grande Fratello. Lei non avrebbe mai immaginato che i genitori sarebbero arrivati a questo punto. Infatti quello che ora deve fare, in quanto figlia, è giustificare l’atteggiamento dei genitori a livello del pubblico.

E, continuando, l’ex fidanzato di Antonella Fiordelisi ha poi aggiunto:

Lo giustificherà. Dentro di lei, in cuor suo, sta incazzata nera, ve lo posso garantire. Il Grande Fratello era l’obiettivo della sua vita, a prescindere dei momenti in cui stava giù, che sono anche normali. Ma ti posso garantire che il suo obiettivo era arrivare alla finalissima perché nel finale c’è una puntata dedicata interamente a te stesso. L’emozione della finale le stata tolta.

GF Vip, Gianluca Benincasa e la rivelazione su Antonella Fiordelisi: “Mi ha bloccato”

Ma non è finita qui. L’intervista di Gianluca Benincasa a Casa Pipol è poi proseguita con alcune rivelazione che l’ex fidanzato di Antonella ha fatto proprio sulla Vippona. Nel dettaglio, Gianluca ha confessato di essere stato bloccato dall’ex gieffina. Queste sono state le sue parole: