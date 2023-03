Gianluca Benincasa sulla squalifica di Edoardo: la clamorosa frecciatina

Durante la scorsa puntata del Grande Fratello Vip, Edoardo Donnamaria è stato squalificato dal reality show. Si tratta di un’eliminazione che, oltre a gettare Antonella Fiordelisi nello sconforto, ha provocato un’inaspettata reazione in Gianluca Benincasa. Infatti, quest’ultimo non ho potuto fare a meno di commentare la vicenda. Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

La puntata del Grande Fratello Vip andata in onda il 9 marzo 2023 non è iniziata nel migliore dei modi. Infatti Alfonso Signorini ha dovuto comunicare un serio provvedimento preso nei confronti di Edoardo Donnamaria il quale si è trovata costretto abbandonare la casa più spiata d’Italia.

Inutile dire che, non appena appresa la notizia, Antonella Fiordelisi è caduta nello sconforto più profondo. Al contrario, al di fuori delle telecamere, i telespettatori e molti altri hanno considerato necessari tali provvedimenti per via dei comportamenti violenti e aggressivi del concorrente. Alla luce del clamoroso episodio Gianluca Benincasa non ci ha pensato due volte a scagliare una velenosa frecciatina nei confronti del volto di Forum.

Nel dettaglio, l’ex fidanzato di Antonella Fiordelisi ha pubblicato una foto sulle sue Instagram Stories che lo ritrae davanti alla televisione accesa mentre guarda il programma condotto da Alfonso Signorini. Queste sono state le parole che hanno accompagnato l’immagine:

Mannaggia stavo uscendo

La relazione di Gianluca Benincasa e Antonella Fiordelisi

Prima di iniziare la sua esperienza al Grande Fratello Vip, Antonella Fiordelisi era fidanzata con Gianluca Benincasa. I due non si sono lasciati nei migliori dei modi, infatti a seguito della burrascosa separazione adesso non è ancora chiaro che cosa ci sia tra di loro. In ogni modo, a rendere il loro rapporto ancora più complicato sarebbero stati i genitori di lei. Questi ultimi hanno denunciato Gianliuca con l’accusa di stalking . In occasione di un’intervista a “Casa Pipol”, il diretto interessato aveva fatto luce sulla questione: