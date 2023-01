GF Vip, Gianmarco Onestini contro Antonino Spinalbese: il motivo

Durante l’ultima puntata del Grande Fratello Vip è successo di tutto. Ai fedeli telespettatori del programma non sono passate inosservate le parole che Antonino Spinalbese ha speso nei confronti di Luca Onestini ed Oriana Marzoli. Per questo motivo dopo la puntata Gianmarco Onestini ha deciso di difendere suo fratello scagliandosi duramente contro il Vippone. Scopriamo insieme quali sono state le sue parole.

Gianmarco Onestini contro Antonino Spinalbese. Nel corso della puntata del reality andata in onda ieri sera l’ex compagno di Belen Rodriguez ha criticato i comportamenti di Luca Onestini, Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro. Nel dettaglio, Antonino Spinalbese ha parlato a lungo del comportamento che l’ex tronista di Uomini e Donne ha avuto nei confronti di Nikita Pelizon.

Queste sono state le parole del Vippone:

Ma si è un furbetto lui. Che posso dire di questo ragazzo? Luca ha cercato di sminuire Nikita, ma in realtà ha fatto una pessima figura. E questo penso che sia palese. Lo trovo immaturo e lo trovo anche superficiale. Per me non è altro che un ragazzino sciocco ecco.