La nuova puntata del GF Vip 6 è piena di emozioni, di colpi di scena e nuovi ingressi. Il reality, dopo il notevole successo riscontrato, si prolunga fino a marzo 2022. Per tale ragione nuovi vipponi sono pronti a varcare la porta rossa. Tra i nuovi volti spunta quello di Maria Monsè, la donna ha fatto il suo ingresso nel corso della diretta della puntata di ieri in onda su Canale 5.

Fonte studi GF Vip

Alfonso Signorini ha mandato l’attrice nel salone e dopo averla frizzata manda solo Giucas Casella ad accoglierla, lasciando tutti i suoi compagni chiusi in camera. Il conduttore chiede al mago: “L’hai riconosciuta vero”. Il gieffino in un primo momento chiede: “Chi sei?”. Ma subito dopo, con estrema convinzione esclama: “Ah! Sei Adriana Volpe”.

Lo studio esplode in una fragorosa risata e Giucas capisce di aver appena fatto una clamorosa gaffe: “Ah no, tu sei… aiuto Alfonso! Non farmi fare queste figuracce, dammi un aiutino”. Ma il conduttore decide di godersi ancora un po’ la scena e rimane in silenzio. Il mago continua a chiedere alla diretta interessata chi fosse e Signorini interrogato: “Giucas, chi è questa signora? Lei non può parlare. Ma tu sei un mago leggi nel pensiero”.

Il gieffino cerca di prendere tempo: “Ma in questo momento non c’è Giucas, c’è solo Giuseppe (questo il vero nome del mago). Per farlo arrivare ci vogliono almeno 15 minuti”. Dopo un via vai di aiuti arriva in soccorso Francesca Cipriani che rivela il nome della nuova concorrente del GF Vip: “Maria Monsè”.

Tornati in studio prende la parola l’opinionista Adriana Volpe: “Giucas con questa gaffe ti sei giocato l’immunità da parte mia a vita”. Casella continua a giustificare il malinteso e la Volpe divertita esaspera l’offesa e abbandona lo studio del GF Vip. Signorini ammette che in queste occasioni si diverte veramente tanto. La genuinità di Giucas non è mai scontata.