In questa edizione del GF Vip 6 senza ombra di dubbio il personaggio più chiacchierato è Giucas Casella. Nelle scorse puntate il gieffino si era lasciato andare a delle rivelazioni molto piccanti su Iva Zanicchi. Giucas aveva dichiarato un certo interesse e una forte attrazione nei confronti della cantante.

Fonte studi GF Vip

Nella scorsa puntata, andata in onda venerdì, la Zanicchi ha voluto replicare a tali dichiarazioni: “Le tue parole mi lusingano e mi portano a fare una confessione”. Ma andiamo nel dettaglio e cerchiamo di capire cosa è successo. Non molto tempo fa Casella aveva fatto outing, dichiarandosi aperto ad un amore Libero: “Ho fatto l’amore con un uomo. Non c’è nulla di strano l’amore è libero“.

Alfonso Signorini, nell’ultima diretta decide di manda in onda un confessionale del mago. Il concorrente del GF Vip parla dell’attrazione fisica che prova nei confronti della cantante Iva Zanicchi: “Un pensiero ce l’ho fatto per Iva Zanicchi. Sì Iva, io ti ho sempre ammirato, sei una donna fantastica, io ho fatto dei pensieri nei tuoi riguardi”.

Ma la confidenza ovviamente non termina qui e aggiunge: “Lei mi piaceva tantissimo ma non ho mai avuto il coraggio di dirglielo. C’era questa attrazione fortissima, quando la vedevo, la incontravo, la mia bandiera si alzava”. Un racconto che non lascia ovviamente indifferente la Zanicchi, che decide di scrivere una lettera al mago.

“Caro Giucas è da lunedì sera che una marea di pensieri mi assalgono e confondono. Le tue parole mi lusingano e mi portano a fare una confessione: qualche brividino è venuto anche a me nei tuoi confronti. Sei un uomo magnetico, un maschio spiazzante dallo sguardo misterioso. Magari tra noi non succederà niente, ma nella vita mai dire mai”

Tali parole fanno esplodere un sorriso pieno di speranza sul volto del mago. I due si lasciano con la promessa di una cena da trascorrere insieme appena terminato il reality e se son rose fioriranno.