GF Vip, Giucas Casella in lacrime: “Sei la compagnia della mia vita”

La nuova edizione del GF vip 6 sta pian piano scoprendo le carte di tutti i suoi protagonisti. Senza ombra di dubbio una scoperta è stato uno personaggi che sta attirando maggiormente l’attenzione su di sé. Parliamo dell’irrefrenabile Giucas Casella. Il mago riesce sempre a divertire e intrattenere i suoi compagni nella casa del GF vip.

Fonte studio GF Vip

Immancabili i suoi aneddoti e il suo umorismo che crea sempre dinamiche divertenti. Per Alfonso Signorini, Giucas è diventato un punto di riferimento e un perfetto mediatore per stemperare gli animi. Ma come tutti ormai ben sanno, il mago è legatissimo ad un’amica per lui molto speciale la quale da ben 8 anni gli fa compagnia.

Per lui è una vera e propria compagna di vita. Stiamo parlando nella sua cagnolina Nina, un’amica che più volte ha fatto commuovere Casella all’interno della casa del GF Vip. È per questo che nel corso dell’ultima diretta, Alfonso Signorini ha deciso di riservare a Giucas una sorpresa decisamente gradita. Il Mago viene chiamato da parte.

Lo aspetta un qualcosa di molto importante. Dopo tanti momenti goliardici, arriva per il gieffino un’emozione che lo fa piangere. Sfreccia così sulla passerella la cagnolina Nina, accompagnata per riabbracciare il suo padrone. Giucas scoppia in lacrime: “Sei la compagna della mia vita”.

Il mago ancora visibilmente emozionato ringrazia il conduttore per la bella sorpresa che gli è stata riservata. In fin dei conti, vivere con un animale domestico rallegra giorno per giorno la quotidianità di noi umani rendendo i nostri amici a quattro zampe delle colonne portanti della nostra vita. Giucas Casella questa cosa la sa bene, tanto da fargli scappare le lacrime dall’emozione alla vista della sua pelosa amica.