GF Vip, Giucas Casella: “Sentivo le sirene per Orietta Berti”. La cantante: “Sì, quelle dell’ospedale”

La nuova edizione del GF Vip 6 sta pian piano rivelando al pubblico i personaggi principali di questo reality. Tra di loro senza ombra di dubbio spicca Giucas Casella. Il mago con il suo carattere espansivo e i suoi aneddoti regala ai telespettatori sempre nuovi colpi di scena.

Fonte studi GF Vip

Questa volta Casella racconta di un aneddoto avvenuto molti anni fa con una sua cara amica: Orietta Berti. La scorsa settimana il mago cita in uno dei suoi racconti la cantante. Nel corso della scorsa puntata del GF Vip, andata in diretta su canale 5, Orietta decide di mandare un messaggio a Giucas. Casella parla di un incontro speciale di molti anni fa: “Ho sentito le sirene per lei, ma lei è sempre stata innamorata di Osvaldo”.

Con queste parole, il gieffino ha ricordato la sua cara amica insieme a Katia Ricciarelli. La Berti così manda un messaggio al mago: “Giucas so che mi hai ricordato nella casa, mi ha fatto molto piacere. Facevi Il fachiro, lavoravi a torso nudo ed eri davvero un bel ragazzo, con i capelli lunghi fino alla schiena e con i boccoli biondi”.

La cantante però prosegue e rivela un retroscena inaspettato: “Ti ricordi quando ti pungesti con uno spillone? Io e Osvaldo ti accompagnammo in ospedale, perdevi tanto sangue“. Di sicuro le sirene di cui parlava il mago, che diceva di sentire al solo pronunciare il nome della Berti, saranno senz’altro riferite all’incidente avvenuto in quel periodo.

Il conduttore Alfonso Signorini invita Giucas Casella a togliere la maglia e far vedere al pubblico che in realtà quei muscoli di tanti anni fa sono ancora presenti sui suoi pettorali. Il mago accetta la sfida e con molta simpatia si mette in gioco. Bisogna ammettere che nonostante l’età, i suoi anni Giucas Casella se li porta ancora molto bene.