Giulia Latini in un'intervista ringrazia Soleil e dice di tifare per lei

In questa edizione del GF Vip, il popolare reality show condotto da Alfonso Signorini in onda su Canale 5 il lunedì e il venerdì in prima serata, abbiamo assistito a molti personaggi che hanno parlato dei concorrenti della trasmissione.

Ultima in ordine di tempo è stata Giulia Latini. La ragazza oltre ad una carriera sportiva invidiabile ha partecipato a Uomini e Donne. In quella trasmissione si è trovata contrapposta a una delle protagoniste del GF Vip di quest’anno. Stiamo parlando di Soleil Sorge.

Nel 2017 infatti le due ragazze parteciparono per corteggiare Luca Onestini. Giulia in una intervista ha parlato di questa vicenda e del rapporto con la gieffina. Durante la partecipazione dell’ex tronista al GF Vip 2 la Latini aveva più volte dichiarato di non aver capito perché Soleil avesse lasciato Luca.

La motivazione ufficiale a suo dire era fin troppo labile. La ragazza era arrivare a dire che secondo lei dietro c’era dell’altro. Ma sono passati anni e Giulia ha affermato di non essere arrabbiata con Soleil. La ragazza in una intervista a “GF Vip Party” ha anzi ringraziato la ex rivale in amore per averla “salvata” da Luca Onestini.

La donna ha raccontato di dover ringraziare la Sorge. Poi ha continuato dicendo che non sono affatto nemiche, ovviamente erano contro durante la trasmissione ma tutto lì. Giulia ha anche spiegato che le due non si sono neanche mai frequentate nella vita reale e poi ha affermato che senza Luca sarebbero anche potute essersi simpatiche.

Alla domanda sul suo concorrente preferito Giulia ha risposto di ammirare Davide Silvestri. La ragazza lo ha definito scaltro e onesto, coerente e mai falso, al contrario di altri personaggi. Poi ha spiegato che la finale ideale sarebbe con Davide e Soleil in quanto entrambi meritevoli.

Riguardo Alex Belli , Giulia ha detto che secondo lei Soleil al di fuori non lo avrebbe mai guardato per il suo egocentrismo. Semplicemente a Soleil ha fatto comodo il famoso triangolo con Alex Belli e Delia Duran secondo Giulia.