GF Vip: Giulia Salemi dopo l’eliminazione rompe il silenzio

La scorsa puntata del GF Vip è stata davvero un duro colpo per alcuni concorrenti. Giulia Salemi è stata eliminata dal reality ed ha salutato tutti i coinquilini e, soprattutto, il suo Pierpaolo. Da quel momento l’influencer ha mantenuto un religioso silenzio, per ben 24 ore. Dopodiché, Giulia ha ripreso la parola, pubblicando un post su Instagram. La Salemi non ha attaccato nessuno né speso parole di rabbia contro qualche ex coinquilini.

Anzi, la ragazza di Pierpaolo ha rivelato di voler pensare al GF Vip come una splendida avventura con tanti risvolti positivi. In più ha invitato i suoi fan a stare tranquilli. Ecco le parole dell’influencer milanese: “Eccoci qua avrei tantissime cose da dire ma i pensieri sono ancora confusi e non chiari. Inutile dirvi che non ho dormito ed Inutile dirvi che ho cominciato a leggere quello che il web racconta. Sapete che c’è? Voglio portare con me solo le cose belle e farmi scivolare addosso le cose che mi fanno star male”.

E poi: “A che serve ora parlare delle cose dette o scritte da altri, a che serve parlare di televoto, a che serve sottolineare gli errori di lui o di lei, a che serve dire che gli autori potevano fare o dire?… a nulla. Forse a far pensare ancora a qualcuno che faccio la vittima, quindi anche no“.

Giulia è molto ragionevole, e guarda al suo percorso come una grande occasione di crescita. Le ultime parole, poi, sono rivolte al suo amato Pretelli: “Il gioco è finito ed ora parlerà la vita. Recriminare sul passato è da perdenti. Io ho vinto con me stessa. Ho vinto con le persone che mi volevano e mi vogliono ancora bene ed ho vinto con quelle nuove che non mi conoscevano”.

Conclude con: “Posso dire che ho vinto il rispetto di un uomo, la sua complicità, le sue attenzioni, le sue carezze, la sua passione, il suo amore”. Bellissime parole quelle di Giulia Salemi, cariche di good vibes e buone intenzioni. L’invito all’amore e al non attaccarsi a vicenda è chiaro e la ragazza gioisce dell’opportunità avuta.