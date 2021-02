GF Vip, Giulia Salemi durante la cena di San Valentino sbotta: “Per me è finita”

Giulia Salemi perde le staffe: "Per me il rapporto è finito"

Nella casa del GF Vip, il clima di tensione non accenna a venir meno. Uno dei rapporti più contorti e, al momento, appeso a un filo è quello tra Giulia Salemi e Tommaso Zorzi. I due hanno sempre condiviso una bellissima amicizia, che si è incrinata a seguito degli avvenimenti del reality.

L’influencer milanese ha deciso di sfogarsi con Pierpaolo Pretelli sulla fine del rapporto con Zorzi. I due erano a cena, per festeggiare il giorno di San Valentino e Giulia ma non ha risparmiato nemmeno un colpo nel parlare del suo ormai ex amico. Certo questa reazione non è campata in aria: Tommy ha più volte punzecchiato Giulia, anche in modo pesante.

Giulia inizia il suo sfogo chiarendo che per lei ormai è tutto irrecuperabile: “Ma va, per me è finito il rapporto. Lascia perdere tutto, tanto non devi intaccare le sue opinioni. Lui adesso cerca di rigirare. A me rinfaccia che gli ho detto che è perfido. Lui è perfido, cattivo e con me è stato cattivo. Mi ha trattato di mer*a. Lui mi ha dichiarato guerra e mi ha reso un mese d’inferno qui dentro. Una vita infernale per colpa sua”.

Poi la Salemi spiega da dove nasce il suo risentimento e perché è così convinta che non ci sia nulla da sistemare: “Lo sto mandando in finale, perché la verità è che l’ho mandato io in finale. Mi ha ripagato in questo modo. Poi mi sta continuando a rovinare le giornate qui. Non voglio più parlare di lui. Ha vissuto cose brutte? Anche io le ho vissute. Non si può essere così cattivi”.

Infine, la sua personale opinione su quello che, una volta, era il suo migliore amico nella casa: “Troppo marcio, troppo maligno, troppo tutto, troppo individualista. Io non mi merito tutta la cattiveria che ho ricevuto”. Giulia Salemi è una delle concorrenti più dolci e sensibili di questo reality. Tommaso, dal canto suo, si è sempre dimostrato molto testardo e permaloso. Che i due riescano a trovare la pace fuori dalla casa del GF Vip? Ce lo auguriamo.