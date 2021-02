GF Vip: Pierpaolo Pretelli in crisi per colpa di un ex di Giulia

L'ex storico di Giulia Salemi si rifà vivo per conquistarla, Pretelli va in crisi

Scoppia la gelosia nella casa del GF Vip. Pierpaolo Pretelli è in crisi: Abraham Garcia è tornato in scena per la sua ex, Giulia Salemi. Finora non era stato nemmeno nominato, ma ora il ritorno in grande stile di Garcia ha messo la casa a ferro e fuoco. La notizia è stata data, come al solito, da una fan munita di megafono fuori dalle mura della casa.

Garcia è un modello e beniamino dei reality in Spagna, ma ora bussa alle TV italiane per dichiarare il suo amore per Giulia. La Salemi e Pretelli si trovavano in giardino quando una voce ha tuonato fuori dalla casa del GF Vip: “Giulia, Abraham è ancora innamorato di te”. L’influencer non si è scomposta affatto, limitandosi ad esclamare: “Che coraggio”.

Quello ad essere palesemente turbato è Pierpaolo, che ha cercato di capire qualcosa in più: “Se è qualcosa di rivelante lo scopriremo. C’è poco da ridere. Sto scherzando”. Giulia ovviamente ha subito cercato di calmare il suo lui: “È come quella volta in cui urlarono che ero fidanzata”. Ma Pier non si lascia abbindolare e sottolinea: “Non eri fidanzata ma qualcosa di vero c’era, era un ragazzo che conoscevi”.

Ma Giulia non si turba affatto: Abraham Garcia non è altro che un ricordo del passato. appartiene a un lontano passato. Quello che Giulia non sa è che Garcia ha già parlato di lei in più occasioni. Durante un’intervista a Novella 2000 Abraham ha addirittura paventato l’idea di fare irruzione nella casa del GF VIP.

Ecco le parole del modello: “Non nascondo di essere ancora geloso, vorrei essere io l’uomo per lei. Sarei capace di tornare in Italia, piombare nella Casa del Grande fratello Vip e portarmela via. Non sto scherzando. Lo ammetto, sono ancora innamorato di Giulia. Spero che un giorno questo messaggio arrivi alla produzione del programma”. Anche a Live – Non è la D’Urso Garcia ha detto le stesse parole. Alfonso Signorini accoglierà l’appello del modello? Staremo a vedere.