Gf Vip, Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli hanno passato la prima notte insieme fuori dalla casa. Cos’è successo

Dopo 170 giorni le luci della casa del GF Vip si sono spente. Il vincitore di questa quinta edizione del Grande Fratello Vip è Tommaso Zorzi. L’influencer, dunque, si è aggiudicato il montepremi di 100 mila euro, metà del quale è destinato in beneficienza. Secondo classificato, invece, Pierpaolo Petrelli che è stato sconfitto al televoto della finalissima contro Tommaso.

Giunge finalmente al termine la più lunga edizione della storia del Grande Fratello. Il reality, nella finalissima, ha tenuto incollati allo schermo più di quattro milioni di telespettatori che hanno acclamato come vincitore della quinta edizione Tommaso Zorzi.

L’influencer, dunque, ha vinto il televoto finale contro l’inquilino Pierpaolo Petrelli che quindi è giunto secondo classificato. Ma per l’ex velino dopo i festeggiamenti della finalissima c’è stata una sorpresa. A poche ore dalla finalissima, infatti, Pierpaolo ha dichiarato di voler trascorrere la prima notte fuori dalla casa con la sua fidanzata ed ex gieffina Giulia Salemi.

Dunque i due sono determinati nel vivere il loro amore anche al di fuori della casa, nonostante le critiche degli utenti del popolo del web. Ed è stata la stessa Giulia Salemi ad organizzare una sorpresa per il fidanzato Pierpaolo. A poche ore del termine del programma, l’ex velino aveva confessato di voler passare la prima notte fuori dalla casa con l’influencer. Queste sono state le sue parole:

Non vedo l’ora di vederti lunedì. Organizzati perché voglio dormire con te, poi al mattino vado da Leo.

Non è tardata ad arrivare la risposta di Giulia Salemi la quale, via social, ha dichiarato di aver già organizzato tutto per il loro incontro.

Tranquillo Pierpi… ho preso la Suite ed ho prenotato il treno alle 8 di sera.

Dunque, Pierpaolo Petrelli e Giulia Salemi hanno intenzione e sono determinati a vivere il loro amore anche al di fuori della casa del GF Vip, lontani da tutto e tutti, soprattutto dalle telecamere.