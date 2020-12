GF Vip, Giulia Salemi fa un passo indietro su Pretelli: “Devo capire”

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sono al centro del gossip per il loro evidente flirt. I due ragazzi avevano cercato di andarci con i piedi di piombo, dandosi a vicenda il tempo di conoscersi. Ora però, specie dopo il recentissimo bacio, la loro conoscenza sembra essere sul punto di passare al livello successivo.

Ovviamente, in questo momento delicato, gli interrogativi sono tanti così come la voglia di chiarezza. A curiosare e volere risposte sono anche gli altri inquilini, primo fra tutti Tommaso Zorzi. L’influencer, proprio parlando della nuova coppia più gettonata del GF Vip, cerca di avere qualche informazione dalla Salemi.

Giulia, in presenza di Pierpaolo, dice di voler aspettare prima di dire la sua. Il termine è la puntata di lunedì 28 dicembre, dopodiché Giulia sarà pronta a dire come si sente. Zorzi, contrariato, risponde: “Ma scusa tu capisci le storie in base a cosa pensano gli altri? Tu devi capirle in base a cosa pensi tu, non dall’esterno”. Giulia, spiazzata dalle parole di Tommaso Zorzi, dice:

“Non me la sento di parlarne sono stanca, poi siamo entrati da poco in intimità, non è che vado dall’oggi al domani nel letto di qualcuno. Domani voglio capire determinate cose, specialmente le sue reazioni in generale, voglio vedere cosa succede dallo studio. Può anche arrivare qualcosa esterna che fa cambiare il suo atteggiamento, io voglio osservare. Anche se ci imponiamo di stare distanti alla fine ci cerchiamo, quindi alla fine ho sempre fatto quello che mi andava”

in questo modo ha troncato la conversazione. Tommaso Zorzi, affatto convinto dalle motivazioni dell’amica, cerca di farle capire che sta dando troppo peso al giudizio altrui : “Dai amore, non è molto carino dire voglio vedere come la percepiscono dallo studio“. Allora Giulia si apre con l’amico e confida di essere intimorita da un lato perché appena uscita da una storia nata nel GF, dall’altro dal percorso di Pretelli con Elisabetta Gregoraci.

Il suo giudizio potrà arrivare solo dopo un’attenta analisi e una riflessione: “Non ho detto questo. Io voglio vedere, non puoi entrare nella mia testa è molto più complesso di così. Voglio vedere, proprio a proposito di quell’aereo che ha ricevuto, vola solo ecc, cosa gli dice magari dallo studio. Visto che anche per lui è stata una settimana complicata, tra ex ecc. voglio vedere perché ancora non c’è niente di definito è un qualcosa sul nascere. Anche lui stesso si blocca, si frena. Anche due anni fa me ne dicevano peste e corna e alla fine ho sempre seguito il mio istinto nel bene e nel male”.