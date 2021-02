GF Vip, Giulia Salemi in lacrime dopo la puntata: “Troppa cattiveria”

Negli ultimi periodi dentro la casa del GF Vip Giulia Salemi, Tommaso Zorzi e Dayane Mello non hanno fatto altro che litigare e discutere. La tensione tra Giulia è Tommy è degenerata costantemente, fino alla puntata di lunedì. Infatti, dopo la diretta del reality, i due hanno litigato furiosamente, chiudendo definitivamente la loro amicizia. Dopodiché, l’influencer ha discusso anche con la modella Dayane, ricevendo varie accuse e stoccate.

I tre se le sono cantate a vicenda per tutta la sera, ma a quanto pare l’unica a starci male è proprio Giulia. La Salemi, infatti, dopo gli aspri confronti, è corsa dal suo Pierpaolo Pretelli per essere consolata. Tra le lacrime, la gieffina si è sfogata: “Piango per l’insieme. Sono le ultime settimane e non le sto vivendo con tranquillità. Quello che è successo ieri mi è rimasto addosso, troppa cattiveria, troppa. Davvero troppe cose cattive contro di me. Insensibilità umana ho visto, sia di lei che di lui. Cioè proprio pesante, un accanimento nei miei confronti. Voglio solo essere lasciata in pace. Li supplico, per me era finita davvero”.

“Poi perché infieriscono mettendo benzina sul fuoco con lo scopo di ferirmi? Tutto questo per distruggermi, ma mollatemi”. Giulia è palesemente scossa: non si sarebbe aspettata un tale comportamento e tutta quell’accanimento. Tommaso è sempre stato per la Salemi un punto di riferimento all’interno della casa del GF Vip. Per Giulia, ritrovarsi con i cocci del loro rapporto senza la possibilità di sistemare le cose è frustrante.

L’influencer continua il suo sfogo, preoccupata anche per lo stato d’animo di Pierpaolo: “Non giudico nessuno, mi faccio i cavoli miei. Posso almeno difendermi? Ho commesso un crimine? Devo stare muta a e in silenzio? Non vorrei farmi vedere star male e dargliela vinta. Poi magari mi danno della vittima, ma non ce la faccio. E soprattutto non vorrei pesare su di te, anche tu hai avuto i tuoi crolli. Questa volta me la dovrò sbrigare da sola. Soprattutto non voglio più che succedano queste cose come ieri notte”.

Sicuramente per Giulia non sarà facile continuare a convivere con chi le ha causato una crisi così profonda. E probabilmente di tempo con Dayane e Tommy Zorzi ne dovrà passare ancora molto, dato che è una delle favorite e con tutta probabilità arriverà in finale insieme a loro.