GF Vip: Giulia Salemi in lacrime per le parole della famiglia di Pretelli: “Faccio finta di niente”

Nuovi colpi di scena nel corso della puntata di ieri del GF Vip. Tante le emozioni affrontate dai concorrenti. Ma qualcosa ha destabilizzato molto una gieffina in particolar modo. Siamo parlando di Giulia Salemi la quale dopo la puntata, ha avuto un crollo emotivo. La gieffina è stata scossa dalle parole che Giulio Pretelli, fratello di Pierpaolo, ha rilasciato in un’intervista.

Ma non solo, successivamente è avvenuto anche un duro confronto con EliGreg, portando all’estremo la sua carica emotiva. Subito dopo la diretta, infatti, la Salemi non trattiene le lacrime e si confida con Pierpaolo. La ragazza, delusa, dichiara: “A parlare è la mia sensibilità che può essere più o meno toccata. Posso rimanerci male e far finta di niente, ma quello che fai tu mi spiazza”.

Pretelli più volte incita Giulia a liberarsi e parlare del suo malessere ma la gieffina aggiunge: “Non voglio parlarne, non voglio alimentare nulla. Voglio chiudere la cosa, smorzarla. Voglio che tu capisca che sono forte e che sono abituata a essere fraintesa”. Nonostante la famiglia dell’ex velino sia contro questa relazione, Pretelli non sembra affatto voler fare passi indietro: “L’importante e che tu sai quello che penso di te. Si ricorderanno tutti” dice soddisfatto.

Il fratello di Pierpaolo rilascia un’intervista in cui rivela che sia lui sia la sua famiglia nutrono una profonda simpatia per EliGreg e per tale motivo, pur non avendo niente nei confronti della Salemi, non hanno ancora perso le speranze in un loro riavvicinamento. Così, terminata la puntata del GF Vip, Giulia si scioglie in lacrime.

La distanza della famiglia di Pierpaolo da lei e la loro relazione getta l’influencer in una crisi profonda. Giulia Salemi cerca di contenersi nell’esprimere a pieno le sue idee, nel timore di poter in qualche modo essere fraintesa e offendere così involontariamente qualcuno. Di sicuro questa storia non terminerà qui. Non ci resta che attendere nuovi risvolti.