GF Vip, Giulia Salemi litiga con Zenga: “Non essere ipocrita”

Giulia Salemi, negli ultimi giorni, ha creato un bel trambusto nella casa del GF Vip. Dopo aver puntato il dito contro Tommaso Zorzi, Andrea Zelletta e Andrea Zenga per aver bevuto una bottiglia di vino, l’influencer ha cercato la pace con il figlio dell’allenatore. Andrea Zenga e Pierpaolo Pretelli hanno molto legato durante il loro percorso nella casa.

Il loro rapporto è forte tanto da potersi ben dire che Zenga è per Pretelli una delle poche ancore nel gioco. Pierpaolo ha addirittura evitato l’eliminazione all’amico nell’ultima nomination, precludendo a Zorzi la possibilità di partecipare al primo ballottaggio per l’imminente finale. È da qui che è nata la lite con Giulia Salemi.

La casa del GF Vip si è divisa tra i due concorrenti più forti del reality. Giulia ha sicuramente confessato l’evento della bottiglia di vino che coinvolge Zorzi, Zenga e Andrea Zelletta proprio per risentimento verso l’infliencer. Ovviamente è subito esplosa una lite. Zenga si è offeso per le parole della Salemi ed è convinto di non aver fatto nulla di tanto grave da essere accusato così duramente. Queste le parole del concorrente:

“Io l’ho vista come un far notare una cosa che io non faccio mai capitare… Dico, perché per una volta che lo faccio io, mi viene fatto notare? È nata dal momento che Pierpaolo ti ha chiesto di non dire nulla, potevi evitare”.

Insomma, Andrea ci è rimasto male. Giulia si difende, e dice di essersi permessa di fare quei commenti in nome dell’amicizia che c’è con Zenga: “Ma no, era una battuta tagliente. Io ne ricevo quotidianamente, ormai ci ho fatto il callo. Con te ho un senso dello humor diverso, anche quando scherziamo e ironizziamo non me la prenderei mai. Non era una cosa volontaria nel far notare. Se fosse successo a parti inverse, non essere ipocrita, ridendo o seriamente tutti voi avreste detto qualcosa a noi”.

Per fortuna i due si sono riappacificati senza troppi problemi, per la felicità di Pierpaolo. L’ex velino era molto preoccupato di rovinare il suo rapporto con Andrea, ma tutti bene quel che finisce bene.