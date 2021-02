GF Vip, Giulia Salemi si sfoga con la Ruta: “Sei vittima di dinamiche di gioco”

Al GF Vip la situazione tra Giulia Salemi e Tommaso Zorzi è sempre più tesa. L’influencer si sfoga con Maria Teresa Ruta sulla delusione ricevuta dal suo ormai ex amico. Mary T. spiega a Giulia che si trova in una situazione difficile: la strategia di gioco degli altri concorrenti le è avversa, e ormai siamo agli sgoccioli, la finale è vicinissima.

Il malcontento nella casa del GF Vip è palpabile: i coinquilini dimostrano tutto il loro affetto e la vicinanza a Dayane Mello, a seguito della grave perdita che l’ha colpita. L’intento è quella di preservarla dalle dinamiche del gioco, in segno di rispetto per il suo lutto. Ovviamente, lo stesso non vale assolutamente per Giulia. La Salemi sta portando avanti una guerra fredda con Tommaso Zorzi, specie a seguito delle Nomination che hanno di fatto escluso l’influencer dal televoto per i finalisti.

Tommaso, quindi, ha tagliato i ponti con l’influencer milanese, ma questo non ha fermato affatto le frecciatine tra i due. L’ultima discussione risale ad appena poche ore fa. La lite ha coinvolto Pierpaolo Pretelli, a causa di una bottiglia di vino. Insomma, la battaglia continua imperterrita, ma Giulia ormai è stremata e non regge la tensione. La Salemi cerca consolazione nelle parole di Maria Teresa Ruta, che è stata paziente e materna nell’ascoltare lo sfogo della gieffina.

L’influencer ha esordito dicendo: “Vedo sempre che è molto più facile giudicare una situazione che riguarda me, perché con me passa. In queste settimane che mi sento fragile, è come se mi stessero scavando la fossa”. La Ruta ha deciso di contribuire con un consiglio, o meglio, un avvertimento.

Le parole della Ruta sono state motivanti: “Tu devi renderti conto che sei tanta roba, sei una bella persona che ha dimostrato di sapersi battere. Sei una persona con tante sfaccettature, molto completa e ricca dentro, che è maturata però hai l’animo fragile da un punto di vista affettivo. Leggi tra le righe, serpeggiava un gioco quindi ti sarai presa una cotta per Pierpaolo, ma bisogna leggere tra le righe. Due forti insieme capito, io penso che sia umano e naturale pensarlo a parte di qualcuno. Adesso che lui è finalista, se poco poco lui aveva delle cose da dire a lui non potendole dire a te. Hanno fatto lo stesso gioco con me e con Guenda”.