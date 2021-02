Maria Teresa Ruta risponde alle domande piccanti di Zorzi su Baccini

E’ stata una puntata particolarmente difficile per Maria Teresa Ruta quella di lunedì scorso del Grande Fratello Vip a causa del chiarimento avuto con il cantautore Francesco Baccini. L’uomo ha praticamente smentito le dichiarazioni fatte dalla Ruta alcuni giorni prima dove parlava di un flirt avuto con lui anni fa e di quando furono scoperti dalla figlia Guenda in atteggiamenti intimi.

In puntata Baccini ha smentito di aver mai avuto un flirt con la conduttrice confessando che anni fa durante un momento di intimità scappò via dopo l’ingresso in casa di un uomo.

Dopo la puntata sono stati tanti gli inquilini che sono andati a chiedere alla Ruta chi avesse ragione tra i due in questa storia. Uno dei primi è stato Tommaso Zorzi che le ha chiesto: “Chi ricorda male tra i due?” Lei ha risposto: “Non credo che siamo di primo pelo, giovanissimi tutti e due. Quello che ha detto Francesco va bene. Anche se non gli costava niente dire che siamo stati interrotti da Guenda, ma va bene…”.

Poco dopo la Ruta ha avuto anche un chiarimento con Stefania Orlando confessando all’amica di esserci rimasta male dal fatto che le abbia chiesto ripetutamente delucidazioni su questa storia che ha poi alimentato tutto questo caos.

“Quando io ti ho detto che non volevo parlarne, tu sei venuta tre volte a chiedermelo” – spiega la conduttrice. “L’ho fatto perché ne avevi parlato in prima serata, poi diventa un argomento di discussione”– si difende la coinquilina.

Maria Teresa Ruta criticata da Cristiano Malgioglio

Maria Teresa Ruta che è stata criticata anche da Cristiano Malgioglio che l’ha definita la più grande stratega della casa. “Maria Teresa Ruta penso che sia la più grande stratega che ha avuto il Grande Fratello, possiamo dire falsa. È talmente straordinaria che appena esce deve aprire una scuola di recitazione” – ha detto. E ancora: “Penso sempre che se ci fosse Almodovar o Ozpetek la scritturerebbero: lei potrebbe anche vincere il GF”.