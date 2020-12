GF Vip: Giulia Salemi viene offesa: “Sei una sfascia coppie”

Questa edizione del GF Vip sta accumulando una notevole quantità di fans. Questi, ovviamente, si schierano dalla parte dei loro concorrenti preferiti, dando vita ad un tifo abbastanza sfrenato. Da appena qualche ora, Giulia Salemi è stata vittima proprio di un fan, o per meglio dire un hater.

La ragazza è stata accusata con parole pesanti da un fan ignoto. “Sei una sfascia coppie”, queste le parole gridate con un megafono, rivolte proprio all’influencer. Ovviamente, queste parole hanno molto colpito la gieffina, che si è subito rabbuiata. Giulia, allora, ha cercato un confronto e un conforto da parte dei suoi coinquilini. È proprio in quel momento che Pierpaolo Pretelli, nuovamente, è tornato a difenderla a spada tratta. Pierpaolo, con il suo intervento, ha voluto mettere a tacere per sempre le malelingue.

L’ex velino sa bene che l’insulto prende le mosse proprio dal legame che i due stanno costruendo, e non è disposto ad accettare la cosa in silenzio. Quindi Pierpaolo, rivolto al misterioso hater, ha affermato: “Qui non c’è nessuna coppia e non c’è nessuna sfascia coppie”. Non c’è di certo bisogno di una spiegazione a queste parole.

Pretelli non ha nessun dubbio: se le cose con Elisabetta Gregoraci non sono andate in porto di sicuro non è colpa della Salemi. Oltretutto, da quello che si è potuto evincere negli ultimi giorni, il cuore di Pierpaolo non sarebbe né per Giulia, né per Elisabetta. Pretelli, nell’ultima puntata del GF Vip, ha rivelato di sentirsi ancora molto legato ad Ariadna Romero, sua ex compagna e madre di Leonardo, suo figlio.

I due si sono lasciati ormai da tempo, infatti Ariadna si è mostrata quasi entusiasta alla notizia dell’amicizia speciale tra il suo ex ed EliGreg. Ma Pierpaolo Pretelli è ancora molto confuso, ed ha ammesso di stare sfruttando al meglio il tempo trascorso nella casa, con l’obiettivo di fare ordine nei suoi sentimenti.