Tommaso Zorzi: “L’ho nascosto in valigia” un regalo per Francesco che ha fatto emozionare

Francesco Oppini ha abbandonato il GF Vip, lasciando Tommaso Zorzi solo e sconsolato dentro la casa. Ma il figlio di Alba Parietti non ha perso tempo ad affermare, nell’ultima puntata del programma, che la loro amicizia non finirà così, anzi, continuerà una volta finito anche il percorso di Zorzi nel reality. Francesco, come Elisabetta Gregoraci, non ha colto la proposta di Alfonso Signorini di prolungare il proprio percorso fino a febbraio 2021.

Questa edizione del GF Vip sarà molto lunga, e non tutti hanno preso di buon grado questa decisione della regia. Oppini, però, non ha abbandonato del tutto il programma. Nella scorsa puntata lo abbiamo visto presente in studi e non solo! Francesco ha anche fatto irruzione in casa per parlare con il suo amico Zorzi. Tommaso, infatti, era entrato in una profonda crisi alla notizia dell’abbandono del reality da parte di Oppini. D’altro canto questa reazione è ben comprensibile, dato che Zorzi ha confidato a Cristiano Malgioglio di essere innamorato di lui.

Questa amicizia speciale ha fatto battere il cuore dei telespettatori, dando vita a discussioni e pareri, e non finisce di stupire anche dopo l’uscita dal programma di Francesco. Tommaso Zorzi, infatti, ha rivelato ai suoi coinquilini un suo gesto che ha scaldato il cuore a tutti gli spettatori. L’influencer ha rivelato di aver nascosto un regalo nella valigia di Francesco, per sorprenderlo al suo rientro a casa. Ma cosa è questo regalo speciale? È la sua camicia a cuori, che indossava nel momento in cui ha segnato la sua linea della vita.

Zorzi ha fatto un gesto dolcissimo, che ha raccontato ai suoi compagni di avventura: “La camicia con i cuori rossi l’ho messa in valigia a Francesco, è quella con cui ho fatto la linea della vita. Quando ci hanno detto di portare la sua valigia in magazzino l’ho piegata e gliel’ho messa tra le sue cose. Adesso ha mie due camicie e anche le mie scarpe”. Francesco Oppini ha scoperto la sorpresa solo dopo aver aperto la sua valigia.

Resosi conto del bellissimo gesto, ha deciso di mostrare la camicia a tutti i suoi followers, postando una foto nelle sue Insatgram stories. Lo scatto è contornato da poche parole: “A domani” è la didascalia, e il sottofondo la canzone dei Pooh “Amici per sempre”. Una breve anticipazione dell’outfit con cui lo vedremo negli studi nella prossima puntata. Sicuramente un omaggio, un segno della loro amicizia immortale.