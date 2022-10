GF Vip, guai in vista per Pamela Prati: le verrà notificato un atto di pignoramento

Pamela Prati si prepara ad essere uno dei concorrenti più discussi della casa del GF Vip. Nel corso delle ultime ore il nome della Vippona è tornato ad occupare le pagine dei principali giornali di cronaca rosa. Stando infatti alle indiscrezioni, pare che alla showgirl verrà notificato un atto di pignoramento direttamente dalla casa. Scopriamo insieme i dettagli di questa curiosa vicenda.

Guai in vista per Pamela Prati. Stando a quanto pubblicato dal giornale ‘Leggo’, pare che la showgirl verrà avvisata di un atto di pignoramento direttamente dalla casa del Grande Fratello Vip. Questo è quanto dichiarato dal noto giornale riguardo questa situazione che sta tanto interessando la cronaca:

Si tratta di un atto per il recupero delle spese legali dovute dalla showgirl per aver perso, in primo grado e in appello, una causa civile intentata contro una nota palestra romana […] L’Ufficiale giudiziario andrà a notificarlo alla casa del GF Vip.

Continuando, il settimanale scrive:

L’atto di pignoramento, è stato notificato presso la casa del Grande Fratello Vip dove Pamela Prati attualmente ha domicilio secondo le regole del codice di procedura civile. Pamela Prati non solo non ha ottenuto alcun risarcimento dalla palestra ma è stata condannata a rifondere le spese di lite sostenute per difendersi dalle richieste dell’artista. Peraltro, le sentenze che condannano Pamela Prati al pagamento delle spese di giudizio sono state pubblicate da diversi anni, tuttavia ad oggi recuperare le spese legali è stato impossibile.

Dal momento che la Vippona si trova all’interno della casa del Grande Fratello Vip l’ufficiale giudiziario andrà a notificare questo atto direttamente nella casa di Cinecittà.

Stando dunque a quanto dichiarato dal noto giornale pare che la showgirl abbia perso in primo grado la causa civile intentata contro una palestra romana. Non ci resta che aspettare i prossimi giorni per scoprire come si evolverà questa vicenda tanto chiacchierata in questi giorni.