Patrizia Rossetti contro Pamela Prati e Alfonso Signorini: insulti pesanti

Dopo il caso di Marco Bellavia e la furiosa lite tra Alfonso Signorini e Sara Manfuso, sembra che al Grande Fratello Vip non ci sia più pace. Dopo la diretta della puntata del sei ottobre 2022, Patrizia Rossetti ha insultato il conduttore e Pamela Prati. Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

Continua a crescere la tensione al Grande Fratello Vip. Nel corso della puntata del sei ottobre 2022, Alfonso Signorini ha cacciato Sara Manfuso dallo studio a seguito di un’accesa discussione. Adesso a finire nel mirino delle news è stata Patrizia Rossetti la quale si è lasciata andare ad un duro sfogo scagliandosi contro il conduttore e Pamela Prati.

Nel dettaglio, la gieffina ha accusato Alfonso Signorini di aver concesso dei privilegi non meritati all’ex showgirl. Infatti, a scatenare la furia della Rosetti è stata la decisione degli autori del programma di concedere alla Prati una stanza singola fornita di bagno privato.

Si tratta di una richiesta espressa anche in precedenza dalla stessa Rossetti ma in seguito rifiutata. Rivolgendosi agli altri vipponi e non direttamente a Pamela Prati, la donna ha detto:

Perché lei si merita la camera singola?Allora sai cosa ti dico? Che domani mi levo dalle pa…e perché mi hanno già rotto i cogl…..Con tutto l’affetto, Alfonso, mi hai fatto una promessa. Vai un poi’ a fan…

Dopo che la regina delle televendite ha alzato la voce si è palesata l’ex showgirl. Quest’ultima non ci ha pensato due volte a replicare alle accuse. Queste sono state le sue parole: