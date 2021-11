Nelle ultime ore nella casa del GF Vip il caso del bacio tra Alex Belli e Soleil Sorge sta sollevando non poche polemiche. A prendere la parola, data la stretta amicizia che intercorre tra lei e la coppia Belli e Dalian Duran, è Guenda Goria.

Fonte studi GF Vip

La ragazza ha stretto un forte legame con l’attore per via della fratellanza che lega lui e il compagno di Guenda, Mirko Gancitano. Nella trasmissione ‘Non succederà più’ la conduttrice Giada De Micheli intervista la figlia di Amedeo Goria per sapere il suo punto di vista sulla vicenda che sta sollevando un polverone mediatico di forte impatto.

A tal proposito Goria ha le idee chiare e senza veli rivela:

“Con Mirko abbiamo fatto amicizia mentre lui si trovata a Sharm El Sheikh per lavoro. Lui è il migliore amico di Alex Belli. Infatti non ci perdiamo una puntata del Grande Fratello Vip. E’ una complicità strategica. Alex e Soleil giocano, complice anche il tempo da trascorrere all’interno della casa. Credo che ne potremmo vedere delle belle. Tra Soleil e Alex l’intesa è destinata a crescere soprattutto se non ci sono interferenze esterne”.

Ma questa è solo la prima parte del discorso di Guenda. La figlia di Amedeo Goria, però, è altrettanto convinta che Delia, in quanto moglie innamorata, stia comunque soffrendo nel vedere tanta complicità che lega il marito alla concorrente del GF Vip.