In questa edizione del GF Vip, la popolare trasmissione condotta dal bravissimo Alfonso Signorini in onda su Canale 5 il lunedì e il venerdì in prima serata, sono stati protagonisti molti personaggi esterni al gioco. Tra questi ricordiamo Il fidanzato di Francesca Cipriani Alessandro Rossi. Ovviamente Delia Duran pur essendo esterna ha avuto un ruolo di primo piano.

Fonte Studio GF Vip

Ma anche Guenda Goria ha avuto un suo ruolo. La ragazza è figlia del concorrente Vip Amedeo. Non solo però, è anche molto amica di Alex Belli e Delia Duran. La donna è stata protagonista del GF Vip della scorsa edizione. Questo periodo della donna non si può che definire meraviglioso. L’ex gieffina infatti è volata a Santo Domingo per celebrare le promesse di matrimonio con il suo fidanzato Mirko Gancitano.

Guenda in una intervista ha raccontato che è stato il suo prossimo sposo ad organizzare la sorpresa. La ragazza ha però spiegato che dopo il rito dominicano il matrimonio vero sarà in Italia in chiesa nel 2022. I luoghi scelti per i festeggiamenti saranno il castello Ruta sul lago Maggiore e Mazzara del Vallo, città del compagno. Poi ha rivelato che vorrebbe un figlio e più specificatamente una bambina.

Il nome scelto è Carla, come l’amata nonna della ragazza. Nonostante i molti impegni i due futuri sposi hanno trovato il tempo per seguire il GF Vip. Mirko è stato ospite più volte in veste di miglior amico di Alex Belli. Ora che l’attore è uscito, Guenda ha rivelato che hanno parlato con lui. In particolare hanno svelato di aver più volte criticato il loro amico per le sofferenze fatte patire a Delia.

Appena dopo la figlia d’arte ha parlato di Soleil Sorge. La donna ha definito l’influencer una grande giocatrice che però in questa fase è rimasta “con il cerino in mano”. Secondo Guenda Soleil supererà velocemente la sofferenza degli ultimi eventi. Infine alla domanda su chi vincerà il GF Vip la donna ha detto che sarebbe contenta se lo vincesse Manuel Bortuzzo , un ragazzo a modo pulito e genuino.