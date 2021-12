Per Manuel Bortuzzo c'è papà Franco, che ringrazia tutti per il sostegno, tranne Lulù

Nel corso della puntata del GF Vip c’è in serbo per Manuel Bortuzzo una bellissima sorpresa. Alfonso Signorini annuncia al nuotatore che in giardino per lui c’è una persona importante, che lo sta aspettando. Il suo papà è arrivato nella casa per dare il supporto di cui il figlio ha bisogno, ma nei suoi discorsi cerca in tutte le maniere di evitare di nominare la bella Selassié.

Fonte studio GF Vip

Franco Bortuzzo riserva per Manuel parole importanti e cariche di emozioni: “L’Italia ti guarda e ti vuole bene, la mamma sai benissimo dov’è adesso. Io sono venuto qua per dirti che ti amo e che mi hai insegnato a vivere, perché in 22 anni non ho mai visto mio figlio piangere”.

Il giovane papà nomina un po’ dei componenti della casa, ringraziandoli uno ad uno per il loro supporto. Aldo Montano per la sua amicizia, Katia Ricciarelli per il suo senso di maternità, per poi arrivare a Giucas Casella e Gianmaria Antinolfi.

Poi torna dal figlio e aggiunge: “Hai fatto un bel percorso, ci sono stati momenti difficili e momenti facili, ora ho visto che hai trovato una tua serenità e sono felice. Ora mi sto godendo il tuo Aldo, è a casa nostra, mangia e sta bene. Mi sono fatto un tatuaggio come lui. Ho visto che con Alex ti sei divertito, ti sei fatto prendere in braccio e io non ci sono mai riuscito, con Giucas hai avuto un rapporto emozionante e con tutti gli altri. Continua il tuo percorso”.

Ma Franco Bortuzzo non ha mai nominato nei suoi discorsi Lulù. A intervenire sulla questione ci pensa lo stesso Alfonso Signorini: “Hai citato tante persone, da Aldo a Giucas.. Che cosa dici di Lulù? Visto che lei è molto vicina e molto importante per Manuel“. Franco Bortuzzo risponde: “Dico che in questo momento Manuel sta vivendo tranquillo, ha 22 anni, se a lui sta bene, che decida lui. Se lui è sereno io sono felice, è lui che si prende le sue responsabilità”.