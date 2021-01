GF Vip: Guendalina Tavassi attacca Giulia Salemi: “Fece una cosa grave in diretta”

Giulia Salemi ha moltissimi fan che stravedono per lei, e ogni giorno aumentano grazie al suo percorso al GF Vip. Ma tutte le medaglie hanno due facce, e ci sono anche moltissimi che non la possono sopportare. Tra gli haters di Giulia, in particolare ce n’è una che ha un nome noto. Parliamo di Guendalina Tavassi che, ospite a Casa Chi, ha deciso di parlare del suo rapporto con l’influencer.

A quanto pare Guendalina non sopporta proprio per niente Giulia. Questo cattivo sangue nasce da ben prima della partecipazione di Giulia al GF Vip. Il rapporto di astio sarebbe iniziato durante un’esperienza televisiva che le due si sono contese. La nuova fiamma di Pierpaolo Pretelli, pare abbia rubato il posto in un’ospitata ad un salotto tv alla sua ormai rivale Tavassi.

Guendalina esordisce annunciando che non ha mai tifato per la Salemi: “Partiamo dal fatto che questa persona mi sta veramente antipatica, mi stai parlando del nulla. Non mi stanno antipatiche molte persone, ma lei tanto. Lei mi fece una cosa orribile. Non mi piace power e non la stimo, ma poi come parla?”.

GF VIP: Guenda rivela che

Poi, Guendalina inizia a raccontare l’accaduto, spiegando qual è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso tra loro due. Ecco riportate le parole della Tavassi: “C’è un precedente tra noi. Magari lei non si è accorta perché lo fa quotidianamente di scavalcare le persone. Si approfitta anche delle situazioni. Fece una cosa grave in diretta televisiva in uno show di Paola Perego. Eravamo in diretta ospiti dalla Perego. Parlando durante il talk la Perego in pubblicità mi si avvicinò e mi disse ‘Guenda mi farebbe piacere averti ospite anche sabato prossimo’. Quindi appena rientriamo dalla pubblicità io presenterò la puntata della settimana successiva e tu dirai ‘e ci sarò anche io’”.

Ed è proprio qui che la Salemi le avrebbe fatti il torto peggiore, levandole la parola: “Tornando Giulia Salemi prese il microfono e disse: ‘Ci vediamo sabato con Giulia Salemi’. Io sono rimasta senza parole. La Perego allora andò avanti e disse ‘saremo con Giulia Salemi sabato prossimo’. Talmente ero arrabbiata che non guardai più il programma. Quel gesto in diretta è stato brutto. Sarebbe stato bello se la Perego l’avesse fermata, ma era in diretta”.

Insomma, non corre buon sangue tra le due. Magari prossimamente Alfonso Signorini le farà confrontare, ma nel frattempo siamo sicuri che Guendalina è uno dei candidati per il prossimo GF Vip, visto il suo caratterino.