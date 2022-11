GF Vip, Guendalina Tavassi rivela: “Ecco cosa farò se Edoardo vincerà il reality”

Da quando Edoardo Tavassi è entra come concorrente all’interno della casa del Grande Fratello Vip, Guendalisa Tavassi è diventata uno dei personaggi più chiacchierati della cronaca rosa. Nel corso delle ultime ore l’influencer è tornata a parlare della permanenza di suo fratello all’interno della casa più spiata d’Italia, rivelando anche cosa farà in caso di vincita.

In seguito ad un’intervista rilasciata al settimanale ‘Chi’, Guendalina Tavassi è tornata a parlare di suo fratello Edoardo, senza ombra di dubbio uno dei concorrenti più apprezzati di questa nuova edizione del Grande Fratello Vip. Nel dettaglio, l’influencer ha svelato cosa farebbe se Edoardo dovesse vincere il reality.

E sarebbe anche ora! Chi non vorrebbe mai vedere entrare nella Casa? Credo la sua ex, Alice, forse lei potrebbe farlo sballare. Lo ha tradito con il suo migliore amico. Per riprendersi c’è voluto tempo.

L’intervista al settimanale diretto da Alfonso Signorini è poi proseguita con alcune rivelazioni che Guendalina ha fatto riguardo i compagni di avventura di suo fratello. Nel dettaglio, l’influencer ha rivelato quali sono, secondo lei, i concorrenti migliori e peggiori. Queste sono state le sue parole:

Il migliore, escluso Edo, quando lui è entrato la Casa ha riacceso le luci, si è movimentato tutto, a mio avviso è Luca Salatino. Mi piace anche Giaele tranne per quei discorsi un po’ alla Alex Belli sulla relazione aperta. Apprezzo anche Patrizia Rossetti, è una colonna portante della Casa. Le peggiori, senza dubbio, sono Antonella Fiordelisi, zero ironia, zero contenuti, e uno zero non arriva a uno, e Oriana, una persona programmata per fare reality, ma farli male. Entra, si fa la storia, litiga, ciao.