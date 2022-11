GF Vip, Guendalina Tavassi confessa: “Mi volevano come concorrente ma ho rifiutato perché…”

Nel corso delle ultime ore il nome di Guendalina Tavassi è tornato ad occupare le pagine dei principali giornali di cronaca rosa. L’ex naufraga dell’Isola dei Famosi è stata ospite dell’ultima puntata del Grande Fratello Vip andata in onda, dove si è resa protagonista di un acceso scontro con Antonella Fiordelisi. In queste ore Guendalina ha fatto un’importante rivelazione sul reality: ecco cosa ha dichiarato.

A distanza di qualche giorno dall’ingresso nella casa più spiata d’Italia, Guendalina Tavassi si è resa protagonista di alcune dichiarazioni che stanno facendo chiacchierare le pagine dei principali giornali di gossip. Stando alle sue parole, infatti, Guendalina doveva essere una delle concorrenti ad entrare nella casa più spiata d’Italia.

L’influencer ha però svelato che ha rifiutato la proposta di Alfonso Signorini per non voler stare troppo lontana dai suoi figli. Queste sono state le sue parole a riguardo:

Era il sogno più grande della sua vita. Certo, avrebbe voluto farlo insieme a me, ma è andata così. In tanti ci volevano in due al GF. Solo che io non ho accettato perché dopo L’Isola non potevo restare ancora troppo lontana dai miei figli.

E, continuando, l’ex naufraga dell’Isola dei Famosi ha rivelato:

Ho preferito evitare. Edoardo è proprio quello che vedete in televisione. Non è un calcolatore e fa tutto quello che gli passa per la testa. Probabilmente è proprio questo che piace alla gente. Non ha niente da nascondere ed è un pregio. Edo è ironico. Prende in giro tutti. Lo fa sempre in modo educato e mai offensivo.

GF Vip, la rivelazione di Guendalina Tavassi sul fratello Edoardo

Guendalina si è poi soffermata sulla partecipazione del fratello Edoardo a questa nuova edizione del Grande Fratello Vip. In particolar modo, l’influencer si è soffermata sulla situazione sentimentale del Vippone. Queste sono state le sue parole a riguardo: