GF Vip, Guendalina Tavassi una furia contro Patrizia Rossetti: “É al GF Vip perché la carriera è finita”

Da quando Edoardo Tavassi è entrato all’interno della casa del Grande Fratello Vip, Guendalina Tavassi è diventata uno dei personaggi più chiacchierati del gossip. Nel corso delle ultime ore il nome dell’ex naufraga dell’Isola dei Famosi è tornato ad occupare le pagine dei principali giornali di cronaca rosa. Il motivo? La sorella del Vippone si sia scagliata duramente contro Patrizia Rosetti: scopriamo insieme il perché.

Guendalina Tavassi contro Patrizia Rossetti. Nelle ultime ore la sorella di Edoardo Tavassi ha condiviso alcune Instagram Stories in cui ha attaccato duramente la Vippona. Nel dettaglio, Guendalina ha postato un video che mostra la conduttrice parlare male del fratello Edoardo.

Nel filmato in questione Patrizia Rossetti parla male di Edoardo insieme a Sarah Altobello e Wilma Goich. Tra le tante parole rivolte contro l’ex naufrago dell’Isola dei Famosi, riportiamo:

In seguito alle critiche che Patrizia Rosetti, Wilma Goich e Sarah Altobello hanno rivolto ad Edoardo Tavassi, Guendalina ha deciso di intervenire sui social in difesa di suo fratello. Questo è quanto dichiarato dall’ex naufraga dell’Isola dei Famosi a riguardo:

Wilma e Patrizia Rossetti, non so perché, si sono accanite contro Edoardo, dicono cose terribili alle sue spalle poi ridono con lui. False, streghe, invidiose. Odio la falsità. Non è che in casa ci sono attori di Hollywood, poi uno dovrà pure iniziare da qualche parte la carriera. C’è chi entra per iniziarla e chi, come Patrizia, ci entra perché la carriera è finita. Senza Edoardo ma che ca*o facevate?