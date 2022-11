GF Vip, Patrizia Rossetti tradita dal marito: ecco chi sarebbe la sua presunta amante

Patrizia Rossetti è senza ombra di dubbio una delle protagoniste indiscusse di questa nuova edizione del Grande Fratello Vip. Più volte all’interno della casa di Cinecittà la Vippona ha confessato di essere stata tradita dal suo ex marito. Nel corso delle ultime ore sono emerse alcune indiscrezioni riguardo la presunta amante dell’uomo. Scopriamo insieme di chi si tratta.

Sin dal suo ingresso nella casa più spiata d’Italia Patrizia Rossetti si è messa a nudo con gli altri inquilini raccontando loro i momenti più difficili della sua vita. Tra i tanti, la conduttrice non ha potuto fare a meno di confessare ai suoi compagni di avventura il tradimento subìto da parte del suo ex marito, Rudy Londoni.

Questo è quanto dichiarato da Patrizia Rossetti riguardo l’uomo:

L’ho conosciuto durante una telepromozione. Era partito un filmato e la mia cagnolina Kylie si era nascosta dietro la sua telecamera. Lui si è offerto subito di tenermela.

Da questo momento in poi, Patrizia e Rudy diventano inseparabili e nel 2012 decidono di convolare a nozze.

GF Vip, Patrizia Rossetti e i tradimenti subìti da parte di suo marito: ecco chi sarebbe la sua amante

Nel 2019, però, giunge la notizia della separazione tra Patrizia Rossetti e Rudy Londoni. Il motivo? Stando alle parole della conduttrice, il motivo della loro rottura sarebbero stati i continui tradimenti dell’uomo. Oltre a ciò, la Rossetti ha rivelato anche di conoscere bene l’amante del suo ex marito, dal momento che è un volto noto di Mediaset.

Stando alle indiscrezioni, pare che l’amante dell’ex marito di Patrizia Rossetti sia una barista che lavora in Mediaset. Ovviamente la notizia non è stata confermata né smentita dai diretti interessati ma, stando alle voci in circolazione, pare chi si tratti proprio di questa donna. La Rossetti ha più volte ribadito che suo il suo ex marito l’avrebbe cercata per riallacciare i rapporti ma la donna, non fidandosi più, ha chiuso definitivamente.