GF Vip, i Donnalisi offendono Oriana Marzoli: cosa hanno fatto

Senza ombra di dubbio Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria sono stati senza ombra di dubbio i protagonisti indiscussi della settima edizione del Grande Fratello Vip, che si è conclusa definitivamente lunedì 3 aprile con la vittoria di Nikita Pelizon. Subito dopo la puntata non è passato inosservato il gesto di cui i Donnalisi si sono resi protagonisti nei confronti di Oriana Marzoli. Scopriamo insieme cosa è successo.

Stando alle indiscrezioni pare che i fan di Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria abbiano rivolti delle pesanti offese a Oriana Marzoli. La notizia è stata resa pubblica dal portale ‘Pipol’, secondo cui i Donnalisi non avrebbero per niente risparmiato la seconda classificata di questa settima edizione del Grande Fratello Vip.

Questo è quanto rivelato dal noto portale:

Oriana Marzoli, subito dopo la proclamazione di Nikita come vincitrice della settima edizione del Grande Fratello Vip, in studio, è stata aggredita verbalmente da alcune fan della Pelizon e di Antonella Fiordelisi. Noi di Pipol eravamo presenti e abbiamo assistito a diversi atteggiamenti maleducati nei confronti della seconda classificata. Le ragazze, e le signore, che si sono scagliate contro Oriana hanno iniziato a urlarle contro: “Oriana, un beso! Ha vinto lei, ha vinto Nikita. Rassegnati, str0nza!”. E poi ancora: “Oriana, buon rosicamento! Fallita, fai schifo!”. Tutto questo contornato da gesti volgari.

E, continuando, ‘Pipol’ ha poi concluso con queste parole:

Oriana, con classe, ha risposto sorridendo.

Al momento Oriana Marzoli non ha rilasciato alcuna dichiarazione in merito a questa vicenda di cui si è resa protagonista insieme ai Donnalisi.

Non ci resta che attendere le prossime ore per scoprire se l’influencer e modella si esporrà in merito a questa vicenda tanto chiacchierata.