GF Vip, i genitori di Nikita Pelizon contro Luca Onestini: “Fate vedere i video!”

Nel corso delle ultime ore i genitori di Nikita Pelizon stanno facendo molto parlare di sé. In seguito ai comportamenti che alcuni Vipponi hanno adottato nei confronti della gieffina, la coppia non ha potuto fare a meno di lasciarsi andare ad un lungo sfogo, facendo anche una richiesta alla produzione del Grande Fratello Vip. Ecco cosa è successo.

I genitori di Nikita Pelizon contro Luca Onestini. Qualche ora fa Mauro e Sabrina hanno scritto sulle loro pagine social un lungo sfogo contro l’ex tronista di Uomini e Donne, accusato di aver umiliato la gieffina. Queste sono state le loro parole a riguardo:

Grande Fratello Vip, vogliamo fare qualcosa? Noi come famiglia abbiamo assistito in diretta ad uno spettacolo aberrante: l’intervento della madre di Luca Onestini, contro nostra figlia Nikita Pelizon. La Signora Carla, in diretta nazionale ed in prima serata, si è permessa di rivolgersi così a nostra figlia: “Ti saresti meritata un Antonino, che ti portasse sotto le coperte e ti scaricasse il giorno dopo”.

E, continuando, i genitori della gieffina hanno aggiunto:

Tali parole sono un’offesa per tutte le donne, non solo per Nikita. Noi siamo rimasti allibiti, tanto quanto Sonia Bruganelli, che è prontamente intervenuta. Il video (tagliato sulla vs pagina ufficiale) è rimasto integralmente in rete, ed è l’esempio di quel brutto comportamento e della mancanza di “rispetto e buona educazione” che la Signora Carla tanto decanta di aver trasmesso a suo figlio.

Ma non è finita qui. Successivamente Mauro e Sabrina hanno continuato:

Come se non bastasse nel suo lungo intervento, dove ha tessuto le lodi sulle qualità del figlio (di cui ci sarebbe molto da ridire), si è permessa di descrivere nostra figlia Nikita, con i seguenti termini spregiativi: falsa, calcolatrice, persona priva di intelligenza, priva di credibilità, pronta a giudicare, poco concreta, grande stratega ed altri… Oltre a ciò, come visto fare precedentemente da Luca, si è permessa più volte di umiliare Nikita, prendendola in giro per il suo modo di parlare, imitandola e scimmiottandola, allo scopo di ferirla e sminuirla.

Per poi concludere: