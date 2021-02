GF Vip: i messaggi degli ex concorrenti per Dayane Mello

La notizia della tragedia che ha colpito Dayane Mello ha sconvolto tutti, dentro e fuori dalla casa del GF Vip. Nessuno può restare indifferente, e sicuramente nessuno sta più pensando alle dinamiche di gioco. Tutti, fuori e dentro la casa, stanno dimostrando la loro solidarietà a Dayane che ha appena perso Lucas, suo fratello minore.

Gli ex concorrenti del GF Vip hanno mandato tutti dei messaggi alla modella, mostrando la loro vicinanza. Francesco Oppini, nonostante il rapporto conflittuale con Dayane, non ha perso tempo a mandarle un messaggio di conforto, scrivendo: 2Sono vicino a Dayane e alla sua famiglia per il grave lutto subito. Volevo anche avvisarvi che la mia intervista prevista per oggi slitterà. Questo in rispetto di Dayane e di quello che è accaduto. In questi casi il rispetto e il silenzio verso il dolore altrui sono doverosi”.

Enock, fratello di Balotelli, ha scritto poche e significative parole per la gieffina: “Sono vicino a Dayane e alla sua famiglia”. Anche Cristiano Malgioglio non ha aspettato un secondo ad esprimere la sua solidarietà verso quella concorrente con cui aveva maggiormente legato all’interno della casa. Cristiano ha speso bellissime parole per Dayane: “Ti sono molto vicino amica bellissima. Il dolore della perdita di tuo fratello è un dolore in più che non meritavi, per tutto quello che hai passato. Ti abbraccio”.

Giacomo Urtis, che oltre ad essere un coinquilino è da diversi anni anche un grande amico per Dayane, le ha rivolto un pensiero: “Uniti da sempre, ma mai come in questo momento. Come se fossi lì con te mia piccola Day”. Elisabetta Gregoraci in un primo momento ha condiviso un post per Dayane. Nella notte, EliGreg ha preferito registrare una instagram story, in cui dice: “Un abbraccio a Dayane per la perdita del suo caro fratello. Vicina a te e alla tua famiglia. Non riesco a dormire. Oggi è stata una giornata molto triste per quello che è successo a Dayane”.

“Si pensa a tante cose e finisce così. Per me è stata una giornata difficile e lo è stato per tutti ovviamente. La vita è un dono, un regalo di Dio, è preziosa e va ricordata questa cosa. Detto questo non voglio angosciarvi, ma sono triste, mi scuso con voi”. Insomma, il gioco viene meno e l’umanità la fa da padrone, quando si parla di cose serie come quella avvenuta alla modella. Anche noi ci stringiamo a Dayane, sperando che il suo dolore possa attenuarsi.