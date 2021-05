Alfonso Signorini è di nuovo all’opera. La nuova edizione del GF Vip è in allestimento e il direttore del settimanale Chi ha già iniziato a reclutare. Il cast, si sa, è importantissimo nei reality e di sicuro Alfonso sa quello che fa. Eppure, pare che qualcuno dei Vip contattati abbia già rifiutato l’offerta di partecipare. Certo, l’ultima edizione è stata un grandissimo successo e le aspettative per la prossima sono alle stelle. Proprio per questo, le selezioni sono particolarmente accurate. I prossimi concorrenti devono bucare lo schermo.

Negli ultimi giorni, ovviamente, è partito il totonome e tutti si fanno una sola domanda: chi saranno i nuovi gieffini? Recentemente, si vociferava su alcune possibili concorrenti donne. Gaia Zorzi, la sorella dell’ultimo vincitore, o anche Arisa, la famosissima cantante. Un’altra papabile candidata è l’allieva ballerina si Lorella Cuccarini, Martina e ancora Vera Gemma, fresca dell’esperienza all’Isola. Queste sono ancora nulla più che ipotesi e voci, nessuna conferma o smentita è arrivata.

È probabile, però, che Gaia sia la prima ad accettare: la proposta le era già arrivata nel corso dell’ultima edizione. In quell’occasione la sorella di Tommaso era sembrata abbastanza convinta. Sicuramente, come l’anno scorso i rifiuti saranno molti. Non c’è successo senza fallimento.

Alcuni, appunto, hanno già rifiutato l’invito di Alfonso Signorini. A rivelare che qualche Vip ha già espresso il suo rifiuto è proprio Tommaso Zorzi, coinvolto nelle vicende del GF Vip in prima persona. Alfonso Signorini aveva contattato, ad esempio, Andrea Damante e Ignazio Moser.

Il primo, ospite di Zorzi a Punto Z, ha rivelato: “Sì, sono stato chiamato a partecipare insieme ad Ignazio, ma avevo un po’ d’ansia ed ho preferito dire di no. Non ci sono reality per il mio futuro, voglio fare un po’ di musica“. In breve, Damante ha detto un lapidario no al conduttore.