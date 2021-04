Andrea Damante ed Elisa Visari in vacanza a Santo Domingo cambiano look

Andrea Damante ed Elisa Visari più felici e innamorati che mai. In questi ultimi giorni la coppia è atterrata nella Repubblica Dominicana dove sta trascorrendo un periodo di relax. Dunque, una vera e propria fuga d’amore per la coppia che a Santo Domingo ha sfoggiato un dettaglio che non è passato inosservato al popolo del web.

Tra i vari post della coppia, però, agli occhi del popolo del web non è passato inosservato un dettaglio. Molti, infatti, sono stati coloro che hanno notato come Andrea Damante ed Elisa Visari hanno sfoggiato lo stesso look. Treccine tirate indietro, un’acconciatura che sa di una vera e propria vacanza.

Elisa Visari, chi è la fidanzata dell’ex tronista Andrea Damante

Classe 2001, Elisa Visari si sta facendo strada nel panorama del cinema italiano. La giovane, infatti, non ancora ventenne, ha lavorato con uno dei più grandi registi, Gabriele Muccino, recitando nel film A casa tutti bene e a fianco di star quali Pierfrancesco Favino e Stefano Accorsi.

Nel mondo del cinema ha recitato, sempre diretta dal noto regista, nel film Gli anni più belli. Ma Elisa Visari è stata protagonista anche della fiction firmata Rai 1, Don Matteo 11. Il suo grande talento e la sua bravura le hanno fatto guadagnare, nel 2019, l’Explosive Talent Award, ricevuto al Giffoni Film Festival.

Sin da piccola Elisa Visari ha avuto le idee chiare sul suo futuro lavorativo. La sua carriera nel mondo dello spettacolo inizia a 15 anni come indossatrice. Successivamente inizia gli studi di recitazione che l’hanno portata a lavorare con i più grandi talenti nel panorama del cinema italiano.